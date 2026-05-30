¡Paris Saint-Germain venció a Arsenal en los penales y es bicampeón de la Champions League!

Tras igualar 1-1 en los 90 minutos y el alargue, el PSG de Luis Enrique se impuso 4-3 en la tanda y levantó su segunda Orejona de manera consecutiva.

Paris Saint-Germain venció al Arsenal en la final de la Champions League en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

El Paris Saint-Germain se consagró bicampeón de la Champions League al vencer 4-3 en los penales al Arsenal en la final jugada en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, luego de empatar 1-1 en tiempo reglamentario. El equipo de Luis Enrique repitió título tras lo que fue su primera coronación en 2025 ante el Inter de Milan.

Los Gunners empezaron ganando con un golazo tempranero de Kai Havertz a los 5 minutos de comenzado el encuentro. En el segundo tiempo, Ousmane Dembélé marcó la igualdad desde los doce pasos a los 65'. Tras no poder romper la paridad en el alargue, el elenco francés fue más efectivo en la tanda y se hizo con el título luego de que Gabriel Magalhaes fallara el último disparo del elenco londinense.

El golazo de Havertz para el 1-0 del Arsenal El gol de Havertz para el 1-0 del Arsenal ESPN El comienzo del partido fue soñado para el Arsenal, ya que a los 5 minutos se puso en ventaja a través de Havertz, quien tuvo una cuota de fortuna al recibir solo tras un rebote para después picar al vacío y definir con un potentísimo remate.

Este fue el segundo gol para el alemán en una final de Champions League, ya que en el 2021 había sido el héroe para el Chelsea en la definición de dicha edición, donde el equipo londinense derrotó 1-0 al Manchester City.

El penal de Mosquera a Kvaratskhelia Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2060775976074662318?s=20&partner=&hide_thread=false MOSQUERA LO BAJÓ A KHVICHA KVARATSKHELIA Y HAY PENAL PARA PSG. ¿ERA PARA DOBLE AMARILLA?



La #UCLfinal, por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/cV1EDkHvea — SportsCenter (@SC_ESPN) May 30, 2026 A partir de allí, el equipo de Mikel Arteta se replegó en defensa y le entregó la pelota al PSG, que poco a poco comenzó a tener situaciones claras para llegar a la igualdad.