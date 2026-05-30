Juan Manuel Cerúndolo venció a Landaluce y pasó a octavos de Roland Garros: cuándo y contra quién jugará

Luego de su histórico triunfo ante Sinner, Juan Manuel Cerúndolo le ganó a Landaluce en 5 sets en un partido de dieciseisavos que duró ¡casi 6 horas!

Juan Manuel Cerúndolo, que venía de obtener un histórico triunfo contra Jannik Sinner el jueves, le ganó este sábado un partido increíble al español Martín Landaluce y se metió en los octavos de final de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

El tenista argentino continuó con su senda victoriosa luego de vencer al italiano N°1 del mundo y se impuso en cinco sets sobre su par ibérico por 6-4, 6-7(7), 7-6(4), 6-7(4) y 7-6(8), luego de nada más y nada menos que cinco horas y 58 minutos de juego.

El punto del triunfo de Juan Manuel Cerúndolo ante Landaluce El punto del triunfo de Juan Manuel Cerúndolo ante Landaluce ESPN El encuentro fue extremadamente parejo en todo momento, con dos jugadores con un estilo muy parecido, ya que ambos pasaban muchísimas pelotas en cada punto y cometían muy pocos errores no forzados.

Pese a todas las adversidades que atravesó a lo largo del encuentro, Cerúndolo pudo mantener mejor el pulso en el súper tie-break del quinto set para terminar quedándose con el triunfo y la clasificación a los octavos de final de final de un Grand Slam por primera vez en su carrera. Su rival en dicha instancia será el italiano Matteo Berrettini (105° en el Ránkig ATP), a quien enfrentará el lunes 1 de junio a las 6 de la mañana.