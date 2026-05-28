Juan Manuel Cerúndolo lanzó un brutal sincericidio tras ganarle a Sinner en Roland Garros

Tras una remontada épica en Roland Garros ante el N°1 del mundo, Juan Manuel Cerúndolo habló ante los micrófonos y dejó una sorpresiva confesión. Qué dijo.

Juan Manuel Cerúndolo sorprendió después de dar uno de los golpes más grandes de su carrera en Roland Garros. El argentino (56° en el ranking ATP) eliminó nada menos que a Jannik Sinner, número uno del mundo, en un partidazo que terminó 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1.

El partido parecía totalmente controlado por el italiano, que dominaba con mucha comodidad y estaba a un game de cerrar el duelo en sets corridos. Pero en el tramo final del tercer juego comenzaron los problemas: mareos, molestias musculares y una notoria baja en la intensidad. Ahí apareció el mejor momento del tenista albiceleste, que se mantuvo firme, aprovechó el bajón de su rival y dio vuelta un match impensado.

Qué dijo Juan Manuel Cerúndolo tras su histórico triunfo ante Sinner Sin embargo, lejos de celebrar con euforia, Cerúndolo eligió bajar el tono a uno cargado de humildad y hasta de culpa por el desenlace del encuentro. “Es muy difícil para él, yo no podía ganar más de tres games por set. Me siento mal por él. Yo tuve suerte. Él merecía ganar en este partido, no sé bien lo que le pasaba, no sé si se estaba acalambrando o si era la presión, pero espero que se recupere pronto”, expresó.

Las palabras de Juan Manuel Cerúndolo tras su histórico triunfo ante Jannik Sinner. Las palabras de Juan Manuel Cerúndolo tras su histórico triunfo ante Jannik Sinner. Video: ESPN

También destacó que nunca dejó de intentar competir pese al complicado panorama que tenía enfrente. “Claro que estoy muy feliz, hoy seguí intentando jugar mi mejor tenis, esta es mi mejor superficie y espero estar listo para el próximo partido. Tuve suerte, obviamente puse lo mejor y traté de jugar mi mejor tenis, pero tampoco me voy a agrandar y decir cualquier cosa porque la verdad no le estaba haciendo más de tres games por set”, afirmó el argentino, otra vez minimizando su mérito.