La incrédula reacción de Francisco Cerúndolo al histórico triunfo de su hermano Juan Manuel ante Sinner: "¿En serio?"

Tras su trabajada victoria ante Gaston, Francisco Cerúndolo preguntó el resultado de su hermano ante el número uno del mundo y su reacción fue viral.

Roland Garros comenzó con uno de los grandes batacazos del año en el circuito ATP: Juan Manuel Cerúndolo eliminó en cinco sets al número uno del mundo, Jannik Sinner. Mientras tanto, su hermano Francisco Cerúndolo disputaba su encuentro de segunda ronda frente al francés Hugo Gaston y se enteró de la noticia en plena jornada parisina.

Luego de imponerse en cuatro sets por 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1 sobre Gaston en el Court Simonne-Mathieu, Francisco reveló cómo reaccionó al enterarse de la histórica victoria de su hermano menor. El argentino contó que recibió la noticia apenas terminó su partido y destacó la magnitud del triunfo conseguido por Juan Manuel ante el líder del ranking ATP, en uno de los resultados más impactantes del torneo.

Francisco Cerúndolo felicitó a su hermano por el histórico triunfo ante Sinner Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNtenis/status/2060003258832150782&partner=&hide_thread=false ¡¡La reacción en vivo de Fran Cerúndolo al enterarse del triunfazo de Juanma ante Sinner!!



Mirá #RolandGarros en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/B0qmHW0HVb — ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 28, 2026 “Cuando terminé mi partido, miré a mi familia y me dijeron que habíamos ganado los dos. Durante el partido, la gente en la tribuna me iba diciendo que mi hermano había ganando. ¿Qué puedo decir? Estoy súper feliz por él, sé cuánto le gusta el tenis y cuánto trabaja. Ha tenido una buena temporada el año pasado y este también. Independientemente de lo que le haya pasado a Sinner, estuvo dos sets abajo", lanzó. Luego, reconoció que no sabía qué iba a decirle a su hermano, pero destacó que es un día especial para la familia porque cumplía años su prima: “Es un regalo para ella, es lo mejor que podíamos regalarle y ojalá se quede unos días más en París”, agregó.

En plena entrevista post partido, el periodista Alejandro Klappenbach le relató a Francisco Cerúndolo cómo había sido la histórica victoria de su hermano frente a Jannik Sinner en Roland Garros. Cuando escuchó que Juan Manuel había remontado tras estar dos sets abajo, Francisco no pudo ocultar su sorpresa y reaccionó con absoluta incredulidad ante semejante hazaña: “¿En serio?. No sé nada de lo que pasó. Ni puta idea, entré a la cancha con set abajo, no sé si 3-1 o 4-1 abajo...“.