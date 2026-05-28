Boca, con la guardia alta: picantes carteles en la Bombonera antes de recibir a la U. Católica

A horas del partido decisivo por la Libertadores, el pueblo xeneize volvió a poner el grito en el cielo y el barrio de La Boca amaneció con fuertes mensajes.

Hay clima de "final" en los alrededores de la Bombonera.

La previa del partido entre Boca y Universidad Católica se vive con mucha tensión en los alrededores de la Bombonera. A pocas horas de un encuentro decisivo por la Copa Libertadores, aparecieron nuevos pasacalles y afiches con fuertes mensajes dirigidos al arbitraje y al contexto que rodea al Xeneize por estas fechas.

Las paredes cercanas a Brandsen 805 se llenaron de carteles azul y amarillo con dos frases contundentes: “Boca contra todos” y “No se metan con Boca”. Una muestra más del enojo que quedó instalado después del empate 1-1 frente a Cruzeiro, donde los de Claudio Úbeda quedaron muy calientes con el juez venezolano Jesús Valenzuela.

"No se metan con Boca": así amaneció la Bombonera antes de la "final" contra Católica WhatsApp Image 2026-05-28 at 12.55.15 Los carteles que aparecieron este jueves en los alrededores de la Bombonera. @Eze_sosa Durante dicho partido, a Boca le anularon un gol agónico de Miguel Merentiel por una presunta mano previa de Milton Delgado, en una acción que fue muy discutida. Además, el VAR no llamó para revisar un posible penal de Lucas Romero -también por mano- en la última jugada del partido.

El equipo de Úbeda, sin margen de error en la última fecha de la Libertadores Los nuevos carteles aparecieron pegados en distintos sectores cercanos a la Bombonera y rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales. Y el contexto no es menor: el Xeneize está obligado a sumar de a tres ante el conjunto chileno para asegurar su clasificación a los octavos de final de la Libertadores.

Caso contrario, ya sea empate o derrota, el club de la Ribera terminará 3° en el Grupo D y bajará a los playoffs de la Sudamericana. Sin dudas, sería otro fracaso rotundo. No le queda otra que ganar o ganar...