La picante advertencia de Zuqui, referente de la U. Católica, a horas de la "final" con Boca: "Queremos ganar"

Este jueves a las 21:30 en la Bombonera, el Boca de Claudio Úbeda, que viene de recibir varios cachetazos en sus últimos compromisos, se juega la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores , y todo el semestre, frente a la Universidad Católica de Chile.

Al Xeneize solo le sirve un resultado: ganar . En caso de que lo consiga deberá esperar a que Cruzeiro, quien recibe al ya eliminado Barcelona de Ecuador en Belo Horizonte, no gane para asegurarse el primer puesto del Grupo D. No obstante, si los de Úbeda no suman de a tres quedarán eliminados del certamen continental.

Por su parte, al conjunto trasandino solo le basta con empatar para asegurarse el primer lugar de la zona, pero en caso de que pierda deberá esperar a que el conjunto brasileño no sume de a tres ante los ecuatorianos. No obstante, Fernando Zuqui , uno de los referentes del equipo que dirige Dani Garnero, dejó en claro que la U irá en busca de la victoria en Brandsen 805 aunque una derrota lo podría mandar directo a la Copa Sudamericana.

La fuerte advertencia de Fernando Zuqui a Boca a horas de la “final” en la Bombonera

"En este tipo de partidos uno no está pensando en el empate, quiere ganar, el objetivo que tenemos es clasificar primeros y enfrentamos a un rival que en su casa se hace fuerte y necesita obviamente ganar. Confiamos en lo que tenemos y vamos a hacer un partido de igual a igual, lo que queremos es ganar y ser protagonistas", lanzó.

A su vez, el ex Estudiantes reveló cómo siente la espera del otro lado de la Cordillera: "Acá se vive con mucha ansiedad, el club y la gente están ansiosos por este partido. Sabemos que nos toca este grupo, a mi entender el más difícil de la copa, con rivales de mucha jerarquía y el objetivo que tenemos nosotros es clasificar”.

Universidad Católica vs Barcelona de Guayaquil Copa Libertadores 2026 Con el empate, a la Universidad Católica le basta para ser primero de grupo y dejar afuera a Boca. EFE

Por último, Zuqui evitó hablar sobre el panorama con el que llega la Universidad Católica a Brandsen 805: "A falta de una fecha nos encontramos primeros y eso habla muy bien de nosotros y sabemos que queda el último paso, jugar en una cancha difícil contra un gran rival, pero confiamos mucho en lo que tenemos, sabemos nuestro juego. Vamos a ir a ser protagonistas, a demostrar lo que somos como equipo y a buscar la clasificación", concluyó.