Universidad Católica venció a Barcelona de Ecuador: qué necesita Boca en la última fecha para pasar

Boca estaba expectante al duelo entre Universiad Católica y Barcelona. Con el triunfo del elenco chileno, al equipo de Úbeda le sirve solo un resultado.

El polémico empate 1-1 con Cruzeiro dejó a Boca Juniors condicionado en la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Si bien seguía dependiendo de sí mismo, lo obligaba a estar atento a lo que sucediera este jueves entre Universidad Católica y Barcelona de Guayaquil.

Un hipotético triunfo del elenco ecuatoriano le permitía a los de la Ribera no estar obligados a ganar la última fecha en la Bombonera. Sin embargo, los Cruzados se impusieron esta noche por 2-0 sobre el Torero con un doblete del argentino Fernando Zampedri, por lo que el equipo de Claudio Úbeda solo le servirá un único resultado.

Boca está obligado a ganarle a Universidad Católica

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