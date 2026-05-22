Universidad Católica venció a Barcelona de Ecuador: qué necesita Boca en la última fecha para pasar
Boca estaba expectante al duelo entre Universiad Católica y Barcelona. Con el triunfo del elenco chileno, al equipo de Úbeda le sirve solo un resultado.
El polémico empate 1-1 con Cruzeiro dejó a Boca Juniors condicionado en la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Si bien seguía dependiendo de sí mismo, lo obligaba a estar atento a lo que sucediera este jueves entre Universidad Católica y Barcelona de Guayaquil.
Un hipotético triunfo del elenco ecuatoriano le permitía a los de la Ribera no estar obligados a ganar la última fecha en la Bombonera. Sin embargo, los Cruzados se impusieron esta noche por 2-0 sobre el Torero con un doblete del argentino Fernando Zampedri, por lo que el equipo de Claudio Úbeda solo le servirá un único resultado.
Boca está obligado a ganarle a Universidad Católica
Con el actual panorama, el Xeneize necesitará sí o si vencer como local al elenco chileno el próximo jueves 28 de mayo. Si lo logra, pasará de fase sin importar qué suceda en simultáneo en Brasil el duelo entre Cruzeiro y Barcelona, este último ya eliminado de todo. Los escenarios son los siguientes...
Si Boca le gana a Universidad Católica:
- Pasará primero de grupo si Cruzeiro no vence a Barcelona. En tal caso, los chilenos clasificarán segundos y los brasileños irán ala Sudamericana.
- Pasará segundo si Cruzeiro vence a Barcelona. En tal caso, los brasileños avanzarán como punteros y los chilenos irán a la Sudamericana.
Si Boca empata o pierde con Universidad Católica:
- Bajará a la Sudamericana sin importar lo que suceda en el otro partido, mientras que los chilenos pasarán primeros y Cruzeiro segundo.