Riquelme fue al vestuario de Boca tras el empate ante Cruzeiro: qué les dijo a los jugadores

El empate 1-1 frente a Cruzeiro dejó un clima espeso en Brandsen 805 . En Boca sintieron que el equipo se quedó corto en el marcador por factores ajenos al juego y la bronca se hizo sentir con fuerza una vez terminado el encuentro de Copa Libertadores. En medio de ese escenario cargado de tensión, Juan Román Riquelme tomó la iniciativa y bajó al vestuario para acompañar al plantel.

El presidente xeneize volvió a mostrarse cerca de los futbolistas en un momento de alta sensibilidad. Tras el empate en la Bombonera, mantuvo una charla interna con el grupo y eligió un tono de respaldo absoluto. Lejos de cuestionamientos, destacó la actitud del equipo, valoró el rendimiento ante un rival de peso y dejó en claro que Boca estuvo a la altura de una noche decisiva en el plano continental.

Dentro del club, el malestar apuntó principalmente hacia el arbitraje. La anulación del tanto de Miguel Merentiel y una mano de Lucas Romero sobre el cierre , que el venezolano Jesús Valenzuela no revisó, alimentaron la sensación de perjuicio y encendieron aún más el fastidio puertas adentro.

Juan Román Riquelme le habló al pueblo xeneize en medio del tenso clima que se vive en el club. Foto: @PabloGiralt

Más allá de las jugadas polémicas, tanto Riquelme como el cuerpo técnico coinciden en un diagnóstico que empieza a repetirse partido tras partido: la falta de contundencia. En Boca consideran que el equipo consigue generar oportunidades con frecuencia, aunque la escasa eficacia en los últimos metros termina condicionando resultados y dejando puntos en el camino.

En ese contexto, Román buscó llevar calma y fortalecer al grupo de cara a lo que viene. Con la clasificación a los octavos de final todavía en juego y un duelo determinante ante Universidad Católica por delante, el mensaje fue claro: cerrar filas, sostener la confianza y no perder el eje tras una noche caliente de Libertadores.