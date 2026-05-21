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Juan Román Riquelme

Riquelme fue al vestuario de Boca tras el empate ante Cruzeiro: qué les dijo a los jugadores

Luego del polémico empate en la Bombonera, Juan Román Riquelme bajó al vestuario y habló con los futbolistas xeneizes. ¿Qué hablaron?

Luciano Chiapasco

Luciano Chiapasco

Juan Román Riquelme bajó al vestuario de Boca tras el empate ante Cruzeiro.

Juan Román Riquelme bajó al vestuario de Boca tras el empate ante Cruzeiro.

Fotobaires

El empate 1-1 frente a Cruzeiro dejó un clima espeso en Brandsen 805. En Boca sintieron que el equipo se quedó corto en el marcador por factores ajenos al juego y la bronca se hizo sentir con fuerza una vez terminado el encuentro de Copa Libertadores. En medio de ese escenario cargado de tensión, Juan Román Riquelme tomó la iniciativa y bajó al vestuario para acompañar al plantel.

El presidente xeneize volvió a mostrarse cerca de los futbolistas en un momento de alta sensibilidad. Tras el empate en la Bombonera, mantuvo una charla interna con el grupo y eligió un tono de respaldo absoluto. Lejos de cuestionamientos, destacó la actitud del equipo, valoró el rendimiento ante un rival de peso y dejó en claro que Boca estuvo a la altura de una noche decisiva en el plano continental.

Dentro del club, el malestar apuntó principalmente hacia el arbitraje. La anulación del tanto de Miguel Merentiel y una mano de Lucas Romero sobre el cierre, que el venezolano Jesús Valenzuela no revisó, alimentaron la sensación de perjuicio y encendieron aún más el fastidio puertas adentro.

Riquelme fue al vestuario de Boca tras el empate ante Cruzeiro y respaldó a los jugadores

Juan Román Riquelme le habló al pueblo xeneize en medio del tenso clima que se vive en el club. Foto: @PabloGiralt
Juan Rom&aacute;n Riquelme respald&oacute; a los jugadores de Boca tras el pol&eacute;mico empate ante Cruzeiro.

Juan Román Riquelme respaldó a los jugadores de Boca tras el polémico empate ante Cruzeiro.

Más allá de las jugadas polémicas, tanto Riquelme como el cuerpo técnico coinciden en un diagnóstico que empieza a repetirse partido tras partido: la falta de contundencia. En Boca consideran que el equipo consigue generar oportunidades con frecuencia, aunque la escasa eficacia en los últimos metros termina condicionando resultados y dejando puntos en el camino.

En ese contexto, Román buscó llevar calma y fortalecer al grupo de cara a lo que viene. Con la clasificación a los octavos de final todavía en juego y un duelo determinante ante Universidad Católica por delante, el mensaje fue claro: cerrar filas, sostener la confianza y no perder el eje tras una noche caliente de Libertadores.

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