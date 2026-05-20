Final polémico en la Bombonera: el gol anulado a Merentiel y el penal que reclamó todo Boca

Boca se sintió perjudicado por el arbitraje de Jesús Valenzuela, que no convalidó el agónico 2-1 de Merentiel y luego no fue a revisar al VAR una pena máxima.

Boca Juniors empató 1-1 este martes con Cruzeiro en la Bombonera por la fecha 5 de la Copa Libertadores y se complicó en su clasificación a octavos de final. Si bien sigue dependiendo de sí mismo, podría haber llegado a la última fecha con más tranquilidad y se sintió perjudicado por el arbitraje de Jesús Valenzuela.

Es que sobre el final del encuentro, Miguel Merentiel, autor del primer gol, marcaba el 2-1 que le daba la victoria agónica al Xeneize, pero el tanto fue anulado a instancias de VAR por una presunta mano previa de Milton Delgado. Y para aumentar la bronca local, en la última jugada del descuento reclamaron un penal por mano en el área, pero la jugada no fue revisada y ahí mismo se dio por terminado el encuentro.

El gol anulado a Boca por mano previa de Milton Delgado Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOXSportsArg/status/2056925113413407116?s=20&partner=&hide_thread=false CONMEBOL #Libertadores | Merentiel había anotado el 2-1 para Boca, pero fue anulado a instancias del VAR por una mano de Delgado.



Viví lo mejor de la CONMEBOL Libertadores por Fox Sports, con los relatos de @hernandelorenzi y los comentarios de @MiguelOsovi pic.twitter.com/5pRUREfNrU — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 20, 2026 Al minuto 89, la Bestia anotaba de manera agónica el gol que le hubiera dado al cuadro de la Ribera un triunfo clave para pensar en clasificar la última fecha en el primer puesto. Sin embargo, el juez principal fue llamado desde la cabina y fue a ver la incidencia en el monitor. Tras unos instantes, decidió no convalidar el tanto.

El motivo que dio es que Delgado, en la disputa con Jonathan Jesus, terminó impactando con su mano antes de que la pelota cayera en los pies de Merentiel. Allí, todos los jugadores xeneizes protestaron, ya que en el empate de Cruzeiro, Kaiki había tocado la pelota con su manos derecha en la jugada previa, pero no fue sancionada.

El penal que reclamó todo Boca y no fue revisado en el VAR Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2056927087630402044?s=20&partner=&hide_thread=false ¡TODO BOCA RECLAMÓ ESTA MANO SOBRE EL FINAL DEL PARTIDO ANTE CRUZEIRO!



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/zUWTJ1ePtF — SportsCenter (@SC_ESPN) May 20, 2026 Aunque más polémico fue lo que sucedió en el último minuto del descuento. En su intento de rechazar, el volante del Raposa Lucas Romero la frenó con su mano. Todos los jugadores y la parcialidad local reclamó penal. Sin embargo, Valenzuela no fue llamado por el VAR y dio por terminado el partido.