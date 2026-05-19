Con polémica en el final, Boca empató 1-1 ante Cruzeiro y se complica la clasificación

Por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 , Boca Juniors empató un duelo crucial ante Cruzeiro en la Bombonera en un partido muy polémico en el que al equipo de Claudio Úbeda le anularon un gol y no le cobraron un penal sobre el final del encuentro.

Miguel Merentiel abrió el marcador para el Xeneize a los 15 minutos del primer tiempo tras un gran centro de Leandro Paredes. En el complemento, Fagner marcó el tanto de la igualdad a los 54. A los 68', Gerson fue expulsado con roja directa en la visita.

La primera llegada de partido fue de Boca , antes del primer minuto de juego, con un disparo fuerte aunque centralizado del delantero Miguel Merentiel, que el arquero Otavio desvió por encima del travesaño. La Bestia volvió a generar peligro cuando iban 6 minutos: el delantero uruguayo anticipó al primer palo en un centro desde la izquierda del lateral Lautaro Blanco y definió de primera, pero Otavio se volvió a imponer.

A los 12 minutos, un disparo lejano y a colocar del enganche Tomás Aranda fue despejado contra un costado por el arquero brasileño, aunque el rebote fue aprovechado por el atacante Milton Giménez, que sacó un tiro rápido, de primera y de volea. De todas formas, el guardameta recuperó rápidamente la vertical y desvió el remate con las rodillas.

En 15 minutos del primer tiempo, un tiro libre excelente del mediocampista Leandro Paredes desde una posición cercana al córner izquierdo superó a Otavio y se metía por el segundo palo, antes de que Merentiel meta el pie derecho para asegurar el gol y marque el 1-0.

El gol de Fagner para el empate de Cruzeiro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2056915235378798724?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡LO EMPATÓ CRUZEIRO!! Fagner sacó un tremendo latigazo de derecha y marcó el 1-1 del conjunto brasileño ante Boca.



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Cruzeiro no llegó al arco rival hasta los 30 minutos, con una trepada por derecha del delantero Kaio Jorge, quien encaró pero no pudo superar al arquero Leandro Brey, que se abalanzó contra la pelota luego de un achique efectivo.

En el octavo minuto del segundo tiempo, un buen centro rasante desde el costado izquierdo cruzó toda el área para la aparición de Fagner, libre de marca, que disparó bajo al primer palo para vencer a Brey y poner el 1-1 para el Raposa.

A los 17 minutos de la segunda parte, un desborde por izquierda del talentoso enganche Matheus Pereira terminó en un centro atrás para el extremo Christian, que tuvo que rematar de tres dedos para evitar la llegada de un defensor rival y su tiro se fue apenas desviado por el segundo poste. Tres minutos más tarde, un pase largo de Paredes hacia el costado izquierdo terminó en un remate de Merentiel, que salió fuerte aunque nuevamente centralizado, permitiendo que Otavio lo desvíe.

La expulsión de Gerson por una dura entrada a Paredes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2056917980152221824?s=20&partner=&hide_thread=false ¡EXPULSADO GERSON EN CRUZEIRO POR ESTE PATADÓN A LEANDRO PAREDES!



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En 22 minutos de la segunda mitad, el volante Gerson vio la roja directa luego de una durísima infracción contra Paredes, al tirarse al suelo con vehemencia e impactarlo a la altura de la rodilla. El propio mediocampista campeón del mundo se hizo cargo del tiro libre, a algunos metros del borde del área, con un disparo al primer palo que rozó la red, por el costado externo.

A los 32 minutos, un centro del carrilero Malcom Braida que llegó desde la derecha permitió el cabezazo del delantero Exequiel "Changuito" Zeballos, que se fue cerca del poste derecho de Otavio. En 41 minutos la visita tuvo una llegada de mucho riesgo, cuando el delantero Neiser Villarreal le ganó el duelo físico al defensor Lautaro Di Lollo y tuvo libertad, ante un rival adelantado, para avanzar por izquierda y encarar a Brey, aunque su disparo salió centralizado y fue detenido por el guardameta.

El gol anulado a Merentiel por mano previa de Delgado

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2056924543860535501?s=20&partner=&hide_thread=false ¡NO VALE EL GOL DE BOCA POR ESTA MANO PREVIA!



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En el undécimo minuto de descuento, Aranda se quedó con un rechazo defensivo rival y remató a algunos metros de la medialuna del área rival, con un disparo que se fue apenas por encima del travesaño.

El penal que reclamó todo Boca y no fue revisado en el VAR

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2056927087630402044?s=20&partner=&hide_thread=false ¡TODO BOCA RECLAMÓ ESTA MANO SOBRE EL FINAL DEL PARTIDO ANTE CRUZEIRO!



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La igualdad dificulta el pase a octavos de Boca, que escolta el grupo con 7 unidades y podría terminar la fecha afuera de la zona de clasificados a octavos de final, mientras que Cruzeiro lidera la fase con 8 puntos. En la última fecha, el equipo que dirige Claudio Úbeda será local de la Universidad Católica de Chile, mientras que el conjunto brasileño recibirá a Barcelona de Ecuador.

Ambos partidos se jugarán el jueves 28 de mayo a las 21:30 y el conjunto de la Ribera avanzará de ronda si obtiene un triunfo, ya que en ese caso habrá derrotado en los dos cotejos al equipo trasandino y en esta edición el certamen toma en cuenta los partidos entre sí en caso de que haya empate de puntos.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Boca - Cruzeiro