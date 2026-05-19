Sufre Úbeda: Boca recibió una mala noticia desde Conmebol para la definición del grupo de la Libertadores

En la antesala del partido decisivo ante Cruzeiro, Boca recibió una notificación que impacta de lleno en la planificación de Claudio Úbeda. Los detalles.

A horas del cruce trascendental ante Cruizero en la Bombonera, Boca Juniors recibió una dura noticia que ya se anunciaba por lo bajo. La confirmación llegó desde Conmebol y tiene como protagonista a un jugador clave para Claudio Úbeda.

A raíz de su zonza expulsión ante Barcelona de Ecuador, Santiago Ascacibar recibió dos fechas de suspensión y se perderá lo que resta del semestre. El mediocampista, que es titular indiscutido, no estará disponible para las últimas dos fechas del Grupo D ante el club brasileño y la Universidad Católica, duelos que definirán la suerte del Xeneize en la Copa Libertadores.

Video: la expulsión por la que Ascacibar recibió dos fechas de castigo

El ex Estudiantes vio la roja directa en Guayaquil a los 32 minutos del primer tiempo por un patadón en la cabeza de Milton Céliz, quien estaba en el suelo tras haberse caído en plena disputa. Ante el llamado del VAR, el árbitro colombiano Carlos Bentancur no dudó al ver las imágenes y lo mandó a las duchas, lo que perjudicó a un Boca que luego terminaría perdiendo 1-0 ante el rival más débil de la zona.

La expulsión de Ascacíbar en Guayaquil La expulsión de Ascacíbar en Guayaquil ESPN Ya de por sí era sabido que el Ruso no iba a estar disponible para el duelo ante el club brasileño en el Templo. Sin embargo, la Unidad Disciplinario de Conmebol decidió extender el castigo a dos partidos, por lo que tampoco dirá presente contra los Cruzados el jueves 28 de mayo.