La buena noticia que podría recibir el Chacho Coudet a horas de la final River-Belgrano

En medio de una semana decisiva y marcada por las lesiones, un posible regreso anticipado cambió un poco el panorama para el cuerpo técnico de River.

Sonríe el Chacho: la posible vuelta que le resolvería un problema a River en la Copa.

Para River resulta imposible no pensar en Belgrano, rival al que enfrentará el próximo domingo en la final del Torneo Apertura. Pero lo cierto es que, en el medio, aparece un duelo importante ante Bragantino en el Monumental, donde el equipo de Eduardo Coudet podría asegurar el primer puesto del Grupo H de la Copa Sudamericana y por ende la clasificación a los octavos de final del certamen internacional.

Pensando en la definición del campeonato en Córdoba, el técnico millonario tiene decidido plantar una once alternativo ante los brasileños con la intención de preservar a sus mejores jugadores. En ese contexto, apareció una noticia que puede darle un poco de tranquilidad al cuerpo técnico en medio de la mala racha con las lesiones, ya que tendrá cuatro bajas de peso para la final: Driussi, Montiel, Moreno y Viña.

Paulo Díaz, con grandes chances de volver a la convocatoria de River El protagonista es Paulo Díaz, que está mucho mejor de su desgarro en el recto anterior izquierdo y quedó a un paso de volver a aparecer entre los convocados. El chileno pudo completar ejercicios a la par del grupo y, si todo va bien en la última práctica, estará en condiciones de integrar la lista para la quinta fecha del certamen internacional.

Paulo Díaz fue criticado por los hinhcas. Foto: Instagram @paulodiaz17 Paulo Díaz evoluciona favorablemente y podría ir al banco ante Bragantino. Foto: Instagram @paulodiaz17

La posible presencia del experimentado defensor en el banco de suplentes le traería soluciones al Chacho, que evitaría tener que arriesgar a Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero en caso de alguna urgencia. Incluso le permitiría dejar a alguno de ellos afuera de los citados, en caso de que lo considere necesario.