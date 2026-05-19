La buena noticia que podría recibir el Chacho Coudet a horas de la final River-Belgrano
En medio de una semana decisiva y marcada por las lesiones, un posible regreso anticipado cambió un poco el panorama para el cuerpo técnico de River.
Para River resulta imposible no pensar en Belgrano, rival al que enfrentará el próximo domingo en la final del Torneo Apertura. Pero lo cierto es que, en el medio, aparece un duelo importante ante Bragantino en el Monumental, donde el equipo de Eduardo Coudet podría asegurar el primer puesto del Grupo H de la Copa Sudamericana y por ende la clasificación a los octavos de final del certamen internacional.
Pensando en la definición del campeonato en Córdoba, el técnico millonario tiene decidido plantar una once alternativo ante los brasileños con la intención de preservar a sus mejores jugadores. En ese contexto, apareció una noticia que puede darle un poco de tranquilidad al cuerpo técnico en medio de la mala racha con las lesiones, ya que tendrá cuatro bajas de peso para la final: Driussi, Montiel, Moreno y Viña.
Paulo Díaz, con grandes chances de volver a la convocatoria de River
El protagonista es Paulo Díaz, que está mucho mejor de su desgarro en el recto anterior izquierdo y quedó a un paso de volver a aparecer entre los convocados. El chileno pudo completar ejercicios a la par del grupo y, si todo va bien en la última práctica, estará en condiciones de integrar la lista para la quinta fecha del certamen internacional.
La posible presencia del experimentado defensor en el banco de suplentes le traería soluciones al Chacho, que evitaría tener que arriesgar a Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero en caso de alguna urgencia. Incluso le permitiría dejar a alguno de ellos afuera de los citados, en caso de que lo considere necesario.
A priori, la zaga central estará compuesta por Germán Pezzella y el pibe Facundo González. Para el entrenador de River es importante tener a Díaz como opción en la primera línea de relevos, pero todo se definirá en el entrenamiento de este martes. A esperar...