Otro mazazo para River: a las lesiones de Driussi, Montiel y Moreno se sumó otra baja para la final

El lateral uruguayo sufrió un desgarro en el aductor de la pierna derecha y tendrá entre dos y tres semanas de recuperación. La noticia cayó como un mazazo en el cuerpo técnico de Eduardo Coudet, sobre todo porque Viña venía de mostrar su mejor versión desde su llegada al club y había respondido de buena manera en el último partido ante Rosario Central.

El exjugador de Nacional, Palmeiras, Roma, Bournemouth, Sassuolo y Flamengo había ganado terreno en la consideración por los problemas físicos de Marcos Acuña y aparecía como una variante importante para la definición contra el Pirata. Sin embargo, la lesión lo dejará afuera no solo de la final, sino también de los partidos ante Red Bull Bragantino y Blooming por la Copa Sudamericana.

Las alternativas que tiene Coudet en el lateral izquierdo

Con este panorama, River llega muy condicionado al partido decisivo del domingo. Coudet deberá apostar nuevamente por Acuña, que tampoco está al ciento por ciento desde lo físico, o improvisar con Facundo González sobre el sector izquierdo. Además, la ausencia de Viña le quita al DT una alternativa clave para un encuentro que promete mucha intensidad y desgaste.

River Plate vs Gimnasia y Esgrima La Plata cuartos de final Torneo Apertura 2026 Marcos Acuña Marcos "Huevo" Acuña se lesionó ante Gimnasia de La Plata y estuvo en el banco ante Rosario Central. @RiverPlate

Las lesiones vienen golpeando fuerte al Millonario en el tramo más importante de la temporada. Además de Montiel, Moreno y Driussi, también continúa afuera Agustín Ruberto, que sigue recuperándose y no estará disponible en el corto plazo.