Otro mazazo para River: a las lesiones de Driussi, Montiel y Moreno se sumó otra baja para la final
El defensor de River sufrió un desgarro y quedó descartado para la definición del Torneo Apertura. Se suma a las bajas de Montiel, Driussi y Aníbal Moreno.
River Plate sufrió un nuevo dolor de cabeza de cara a la final del Torneo Apertura 2026 frente a Belgrano. A las bajas ya confirmadas de Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi, ahora se sumó la lesión de Matías Viña.
El lateral uruguayo sufrió un desgarro en el aductor de la pierna derecha y tendrá entre dos y tres semanas de recuperación. La noticia cayó como un mazazo en el cuerpo técnico de Eduardo Coudet, sobre todo porque Viña venía de mostrar su mejor versión desde su llegada al club y había respondido de buena manera en el último partido ante Rosario Central.
River sumó una nueva lesión y llega diezmado a la final ante Belgrano
El exjugador de Nacional, Palmeiras, Roma, Bournemouth, Sassuolo y Flamengo había ganado terreno en la consideración por los problemas físicos de Marcos Acuña y aparecía como una variante importante para la definición contra el Pirata. Sin embargo, la lesión lo dejará afuera no solo de la final, sino también de los partidos ante Red Bull Bragantino y Blooming por la Copa Sudamericana.
Las alternativas que tiene Coudet en el lateral izquierdo
Con este panorama, River llega muy condicionado al partido decisivo del domingo. Coudet deberá apostar nuevamente por Acuña, que tampoco está al ciento por ciento desde lo físico, o improvisar con Facundo González sobre el sector izquierdo. Además, la ausencia de Viña le quita al DT una alternativa clave para un encuentro que promete mucha intensidad y desgaste.
Las lesiones vienen golpeando fuerte al Millonario en el tramo más importante de la temporada. Además de Montiel, Moreno y Driussi, también continúa afuera Agustín Ruberto, que sigue recuperándose y no estará disponible en el corto plazo.