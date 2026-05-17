Mazazo para Coudet: las 3 figuras de River que se perderán la final del Apertura

River confirmó las lesiones de tres pilares fundamentales que no llegarán a la definición del próximo domingo 24 de mayo en Córdoba. Quiénes son.

Driussi, uno de los más afectados por las lesiones en River: ya van tres a lo largo del año.

En River Plate la alegría duró poco y nada. Mientras espera rival en la final del Torneo Apertura (saldrá del ganador de la semi entre Argentinos Juniors y Belgrano, que jugarán este domingo a las 17 en La Paternal), los festejos quedaron opacados por una serie de lesiones que golpearon fuerte al equipo de Eduardo Coudet.

Las alarmas ya se habían encendido durante el partido ante Rosario Central, a quien el Millonario venció 1-0 para acceder al partido decisivo. Sebastián Driussi salió llorando después de una jugada en la que sintió un fuerte dolor en la rodilla, mientras que Aníbal Moreno también dejó la cancha con visibles gestos de angustia y asistencia médica de por medio. En ambos casos, la imagen fue preocupante y este domingo se confirmó lo que nadie quería escuchar.

El parte médico de Driussi y Aníbal Moreno, ambos out para la final del Apertura

Los estudios determinaron que tanto el delantero como el volante central sufrieron un esguince en el ligamento colateral medial, una lesión que les demandará entre tres y cuatro semanas de recuperación. De esta manera, no sólo se perderán la final del campeonato, sino que también dieron por terminado su semestre.

La dura lesión de Sebastián Driussi ante Central TNT Sports Montiel, la otra baja sensible que tendrá River para ir por el título Pero la mala racha no terminó ahí. Gonzalo Montiel, que también había pedido el cambio contra el Canalla, fue diagnosticado con un desgarro en el cuádriceps izquierdo. El lateral derecho estará, como mínimo, tres semanas parado y tampoco podrá estar el próximo domingo 24 de mayo en el Kempes de Córdoba, donde River buscará levantar un título luego de más de dos años de sequía.