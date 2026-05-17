Otamendi anunció su salida del Benfica, ¿para ser refuerzo de River post Mundial?

Este domingo, tanto el club portugués como el propio Otamendi hicieron oficial la despedida y el campeón del mundo está cada vez más cerca de jugar en River.

Otamendi se despidió del Benfica y en River lo esperan con los brazos abiertos. ¿Llega?

La posibilidad de ver a Nicolás Otamendi con la camiseta de River está más cerca que nunca. Este domingo, Benfica hizo oficial la salida del defensor argentino, que quedará libre el próximo 30 de junio después de decidir no renovar su contrato tras seis temporadas en el club portugués.

En pocas palabras Otamendi se desvincula: El defensor argentino finalizó su contrato con el Benfica tras seis temporadas en el club portugués.

El defensor argentino finalizó su contrato con el Benfica tras seis temporadas en el club portugués. Despedida emotiva: El jugador expresó su gratitud y orgullo en redes sociales por su paso por el Benfica.

El jugador expresó su gratitud y orgullo en redes sociales por su paso por el Benfica. River, el destino: El Millonario realizó una propuesta y espera la decisión final del campeón del mundo tras el Mundial 2026. Resumen generado por Thinkindot AI

“Otamendi fue siempre un ejemplo de pasión, dedicación, competitividad, liderazgo y profesionalismo, contribuyendo de forma decisiva en la conquista de cuatro títulos. Siempre serás parte de nuestra familia y esta siempre será tu casa. Gracias capitán”, expresaron las Águilas en una parte del comunicado.

Otamendi se despidió del Benfica y quedará con el pase en su poder el 30 de junio Más tarde, fue el propio zaguero de 38 años el que utilizó sus redes sociales para escribir unas sentidas palabras con el que se despidió del club y sus hinchas. "Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí. No es fácil cerrar una etapa tan importante, porque en Benfica viví momentos que me marcaron para siempre. Acá crecí como jugador, pero sobre todo como persona. Me voy con el corazón lleno de gratitud y orgullo por haber sido parte de un club tan grande. Gracias por abrirme las puertas, por acompañarme durante todos estos años y por hacerme sentir parte de una familia. Aunque hoy toque decir adiós, estos colores van a estar conmigo para siempre", escribió en un posteo en Instagram.

El posteo en Instagram con el que Otamendi le dijo adiós al Benfica de Portugal. El posteo en Instagram con el que Otamendi le dijo adiós al Benfica de Portugal.

River, el destino que más anhela el defensor argentino para cerrar su carrera La noticia sacudió rápidamente al mundo River, donde desde hace meses siguen de cerca la situación del General. La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo ya le acercó una propuesta por un año y medio y la respuesta final llegaría una vez que finalice el Mundial 2026, lo que no quita que el acuerdo esté más que avanzado.