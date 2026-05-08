Festeja Scaloni: Otamendi recibió la amnistía de la FIFA y estará disponible para el debut en el Mundial 2026

Nicolás Otamendi fue notificado de que podrá estar disponible desde el primer partido del certamen mundialista tras recibir una amnistía por parte de la FIFA.

A pesar de que aún faltan 34 días para el comienzo del Mundial 2026, la Selección argentina de Lionel Scaloni recibió una gran noticia este viernes por la mañana pensando en el debut frente a la Selección de Argelia el martes 16 de junio en Kansas City: Nicolás Otamendi estará disponible en el estreno mundialista.

Nicolás Otamendi recibió una amnistía de la FIFA y estará en el debut mundialista Esto se debe a que el marcador central del Benfica recibió una amnistía de la FIFA tras su expulsión frente a Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. En un principio todo indicaba que el surgido en Vélez iba a tener que cumplir la sanción en la primera jornada del Grupo J, ya que la Finalissima frente a España fue cancelada y como la Albiceleste no disputó ningún partido oficial, el más reciente era ante el combinado africano.

Final Selección Argentina Francia Mundial de Qatar 2022 Nicolás Otamendi Marcus Thuram Otamendi estará presente en el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026. NA

No obstante, el pasado jueves por la tarde, la AFA comenzó la gestión para revertir la situación y a través de un comunicado oficial, Claudio Tapia presentó un pedido ante el Bureau de la FIFA para intentar obtener una amnistía que habilite al zaguero a estar disponible en el estreno mundialista: "La Asociación del Fútbol Argentino mediante su presidente, Claudio Tapia, llevó adelante gestiones ante el Bureau de la FIFA para que Nicolás Otamendi pueda ser elegible en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en virtud de la expulsión ante la Selección de Ecuador en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol".

De esta manera, aunque Lionel Scaloni todavía no presentó la lista definitiva de 26 convocados —la fecha límite es el 30 de mayo—, el entrenador ya había anticipado en la última ventana FIFA que tenía la nómina “bastante clara”. Salvo algún inconveniente de último momento, todo indica que Nicolás Otamendi estará presente en el Mundial 2026.