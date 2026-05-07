La defensa de Gianni Infantino a los astronómicos precios de las entradas para el Mundial 2026

A un mes para que comience el Mundial, el torneo no deja de ser criticado por los costos para asistir a los partidos e Infantino justificó los elevados valores.

Faltan apenas 35 días para que comience el Mundial 2026. A diferencia de ediciones anteriores, no se siente el clima mundialista que acostumbra a vivirse a menos de un mes del certamen más importante y prestigioso de todos. Es que este torneo que se disputará en suelo norteamericano ha acumulado demasiados méritos para no generar el entusiasmo y expectativas habituales.

Son muchos los aspectos que se han criticado de esta Copa del Mundo, como el aumento de los países participantes, la cantidad de sedes (con especial énfasis en Estados Unidos y su rol en el convulsionado contexto internacional actual) y el elevado precio de las entradas. Para la final, por ejemplo, hay ciertas ubicaciones y experiencias premium que superan los 11 mil dólares, y en reventa se habla hasta de cifras millonarias.

Infantino justificó el alto precio de las entradas del Mundial 2026 Infantino justificó el alto precio de las entradas del Mundial 2026 Reuters Ante todos los comentarios negativos que está recibiendo el certamen y su organización por este aspecto, Gianni Infantino salió a defender los astronómicos valores de los tickets: "Si algunas personas ponen en el mercado de reventa entradas para la final a 2 millones de dólares, en primer lugar, eso no significa que las entradas cuesten 2 millones de dólares", comenzó a exponer el dirigente suizo-italiano en la Milken Institute Global Conference de Beverly Hills.

"Y en segundo lugar, no significa que alguien vaya a comprar esas entradas. Y si alguien compra una entrada para la final por 2 millones de dólares, personalmente le llevaré un perrito caliente y una Coca-Cola para asegurarme de que tenga una gran experiencia", se permitió bromear a continuación el presidente de la FIFA.