Di María se quejó por no haber viajado a Buenos Aires en avión para enfrentar a River: por qué Central fue en micro

Tras la dura eliminación en el Monumental, Ángel Di María apuntó contra las cuestiones logísticas que "condicionaron" al club rosarino antes de la semifinal.

La noche caliente del Monumental terminó con Rosario Central eliminado y con Ángel Di María dejando varias frases picantes. Después de la derrota ante River, que se metió en la final del Torneo Apertura, Fideo habló del arbitraje, del clima hostil que vivió durante todo el partido y hasta del viaje del Canalla a Buenos Aires.

Ángel Di María, entre sus sensaciones por los chiflidos a la llamativa queja logística El campeón del mundo fue silbado cada vez que tocó la pelota en Núñez, aunque lejos de dramatizar la situación, eligió tomarlo como parte del show. Es fútbol”, dijo en ESPN, donde además explicó que entiende ese trato como parte del “folklore”. Incluso, recordó que muchas veces salió ovacionado de esa misma cancha defendiendo los colores de la Selección argentina.

Más allá del ambiente hostil, el campeón del mundo también dejó una crítica vinculada a la logística que tuvo el Canalla en la previa de la semi. El plantel viajó por vía terrestre a Buenos Aires y el propio Fideo expuso el malestar por la situación. “Muchos hablan que los demás que no tienen descanso y Central jugó hasta dos partidos en dos días. Nos tocó venir en colectivo, no sé qué pasó en Aeroparque no se podía aterrizar”, expresó sin escrúpulos.

Ángel Di María habló de los silbidos en el Monumental y se quejó por la logística de Central. Ángel Di María habló de los silbidos en el Monumental y se quejó por la logística de Central. Video: ESPN

Por qué Rosario Central viajó en micro a Buenos Aires y no en avión Si bien no lo utilizo como excusa, la queja de Fideo tiene una explicación que nada tiene que ver con lo futbolístico: el viernes pasado, día en el que Central llegó a Capital Federal, hubo protestas de trabajadores estatales que incluyó movilizaciones en Aeroparque y Ezeiza. Por este mismo motivo, el club rosarino se vio obligado a trasladar en micro a toda la delegación con destino a CABA.