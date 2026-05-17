La cargada oficial de River a Ángel Di María en las redes tras eliminar a Rosario Central

Luego del triunfazo en el Monumental que metió a River en la final del Apertura, la cuenta del club chicaneó a Fideo en redes con una picante indirecta.

Di María jugó por segunda vez en el Monumental con la camiseta de Central: derrota y eliminación en semis del Apertura 2026.

La eliminación de Rosario Central frente a River dejó mucha bronca en el conjunto rosarino. El 1-0 en el Monumental, que metió al Millonario en la final del Torneo Apertura, estuvo rodeado de tensión desde antes del arranque por todas las polémicas arbitrales que se habían instalado durante la semana tras el triunfo canalla ante Racing.

El partido se jugó con muchísima intensidad y fricción desde el minuto cero. El equipo de Eduardo Coudet encontró la ventaja gracias al penal convertido por Facundo Colidio (antes había errado uno Gonzalo Montiel) y luego manejó el desarrollo con oficio. La visita, obligado a ir a buscar el empate, terminó acumulando siete amonestados y sufriendo dos penas máximas en contra -ambos bien sancionados-.

En medio de ese contexto caliente, uno de los duelos más observados fue el de Ángel Di María contra Matías Viña. El lateral de River prácticamente anuló al campeón del mundo, que nunca pudo encontrar espacios ni pesar en ataque como acostumbra: cada intento suyo chocó contra la intensidad y la firmeza del uruguayo.

La chicana de River a Di María tras la semi en el Monumental Y ahí apareció la cargada. Minutos después del final del match, el club de Núñez publicó una foto de Viña haciendo con las manos el clásico corazón que identifica a Fideo en sus festejos. La imagen explotó enseguida en Instagram y X y fue tomada por los hinchas como una provocación por cómo se dio el cruce entre ambos durante la semifinal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/riverplate/status/2055813906887561355?s=46&partner=&hide_thread=false Matías Viña pic.twitter.com/PymqHnJSNC — River Plate (@RiverPlate) May 17, 2026