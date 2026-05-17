La peculiar decisión de Almirón y los jugadores de Rosario Central tras la eliminación ante River

Luego de la dura derrota en el Monumental que los dejó afuera del Torneo Apertura, todo Rosario Central quedó muy molesto por cómo se desarrolló el partido.

Rosario Central quedó eliminado del Torneo Apertura al perder 1-0 contra River Plate este sábado en el Monumental. Fue una semifinal muy caliente, muy marcada ya desde la previa por las polémicas en el triunfo contra Racing, y de la que se habló mucho en la semana por la cuestión arbitral y todas las sospechas alrededor del equipo.

Como se esperaba, el partido fue muy físico y áspero, y la Academia Rosarina terminó con siete amonestados y dos penales en contra -nobleza obliga, ambos claros-. Sin embargo, toda la delegación auriazul quedó muy molesta por esta situación, especialmente por todo lo que se había dicho antes del cotejo.

Jorge Almirón canceló la conferencia y los jugadores no dieron declaraciones Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2055823704651600023?s=20&partner=&hide_thread=false LOS JUGADORES DE ROSARIO CENTRAL SE RETIRAN DEL MONUMENTAL



Tras la derrota ante River, el plantel rosarino se fue sin hablar con la prensa y Emanuel Coronel le dijo a los periodistas que "hablen del árbitro ahora"



@LucasBendayan pic.twitter.com/WsJyf2Lqo7 — Diario Olé (@DiarioOle) May 17, 2026 En ese sentido, luego del encuentro Jorge Almirón, que fue muy criticado por su planteo esta noche, tomó la tajante y sorpresiva decisión de no hablar con la prensa y suspender la conferencia. Sin embrago, no fue una decisión meramente individual la de optar por el silencio.

Es que ningún futbolista dio declaraciones a los medios. A la salida del vestuario, todos se fueron sin detenerse en la zona media para responder preguntas. Únicamente Emanuel Coronel se tomó un segundo para, mientras pasaba, lanzarles una desafiante frase a los periodistas presentes: "Hablen todos del árbitro ustedes ahora", apuntó sin frenar su paso.