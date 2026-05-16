Video: Facundo Colidio le dedicó el gol del triunfo a Sebastián Driussi

River le ganó la semifinal 1-0 a Rosario Central con un tanto de penal de Facundo Colidio, que lo festejó de una manera muy especial.

Facundo Colidio, quien terminó marcado de penal el gol del triunfo en el segundo tiempo, a los 62', en medio de la alegría por poner en ventaja a su equipo, no se olvidó de su compañero y le dedicó su festejo.

El festejo del gol de Facundo Colidio dedicado a Sebastián Driussi El gol de penal de Colidio para el 1-0 de River ESPN Tras anotar, el delantero oriundo de Rafaela fue corriendo hacia uno de los córners y celebró con las manos levantadas y los codos flexionados, en una expresión como si dijera "qué le vamos a hacer", una merca registrada de Driussi cada vez que convierte un gol.