Video: Facundo Colidio le dedicó el gol del triunfo a Sebastián Driussi
River le ganó la semifinal 1-0 a Rosario Central con un tanto de penal de Facundo Colidio, que lo festejó de una manera muy especial.
River Plate venció 1-0 a Rosario Central por las semifinales del Torneo Apertura en un duelo muy físico que fue más peleado que jugado durante la mayor parte. El momento más dramático se vivió en los primeros 8 minutos, cuando Sebastián Driussi sufrió una dura lesión en la rodilla que lo obligó a salir de la cancha entre lágrimas.
Facundo Colidio, quien terminó marcado de penal el gol del triunfo en el segundo tiempo, a los 62', en medio de la alegría por poner en ventaja a su equipo, no se olvidó de su compañero y le dedicó su festejo.
El festejo del gol de Facundo Colidio dedicado a Sebastián Driussi
Tras anotar, el delantero oriundo de Rafaela fue corriendo hacia uno de los córners y celebró con las manos levantadas y los codos flexionados, en una expresión como si dijera "qué le vamos a hacer", una merca registrada de Driussi cada vez que convierte un gol.
Un pequeño gesto que logró emocionar a todo el mundo River, que ahora va por un nuevo título de liga.