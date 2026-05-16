¡River le ganó 1-0 a Rosario Central y es finalista del Torneo Apertura 2026!
River se impuso sobre Rosario Central en el Monumental por el gol de Colidio al minuto 62 de penal. Ledesma le había atajado uno a Montiel a los 31'.
Por las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, River Plate se impuso este sábado 1-0 sobre Rosario Central en el Monumental y se convirtió en el primer finalista. Aguarda por el duelo del domingo entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba para saber quién será su rival.
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