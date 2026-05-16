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River Plate

¡River le ganó 1-0 a Rosario Central y es finalista del Torneo Apertura 2026!

River se impuso sobre Rosario Central en el Monumental por el gol de Colidio al minuto 62 de penal. Ledesma le había atajado uno a Montiel a los 31'.

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River venció a Rosario Central en el Monumental y pasó a la final.

River venció a Rosario Central en el Monumental y pasó a la final.

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Por las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, River Plate se impuso este sábado 1-0 sobre Rosario Central en el Monumental y se convirtió en el primer finalista. Aguarda por el duelo del domingo entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba para saber quién será su rival.

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Jeremías Ledesma le atajó un penal a Gonzalo Montiel

Jeremías Ledesma le atajó un penal a Gonzalo Montiel

El gol de penal de Colidio para el triunfo de River

El gol de penal de Colidio para el 1-0 de River

El tremendo tiro en el palo de Di María que casi le da el empate a Central

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El minuto a minuto de River - Rosario Central

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