Los "palitos" de Nico Diez, DT de Argentinos, al juego de River pese al 2-0 del equipo de Coudet

Nicolás Diez analizó la caída ante el Millonario, destacó el rendimiento de su equipo pese a la derrota y disparó contra el juego del equipo local.

Argentinos Juniors no pudo ante River y terminó cayendo por 2-0 en el Monumental, en un partido en el que el equipo de Nicolás Diez tuvo sus oportunidades para llegar al empate. Después del encuentro, el entrenador del Bicho realizó un análisis del rendimiento de sus dirigidos y valoró la actitud que mostraron durante gran parte del partido.

“El equipo estuvo totalmente a la altura. En el segundo tiempo durante los primeros 15 minutos tuvo dos situaciones de gol clarísimas y después jugó todo el tiempo en campo rival, pero perdemos de vista que es River ”, comenzó diciendo Diez, quien remarcó la dificultad de enfrentar al Millonario en condición de visitante.

Los "palitos" de Nico Diez al juego de River pese al 2-0 del equipo de Coudet Sin embargo, el técnico fue más allá y realizó una picante lectura sobre el funcionamiento del conjunto de Coudet. “Si vos te ponés a pensar bien, River tiró más de lo que jugó, se defendió más de lo que atacó”, afirmó, en una declaración que rápidamente llamó la atención por su contundencia.

X @DSports En la misma línea, explicó que Argentinos asumió riesgos en búsqueda del empate: “Está claro que uno cuando juega de visitante toma riesgos de tener la pelota y hacer cambios ofensivos. Y después creo que tuvimos todo el tiempo cerca de empatar el partido, pero con el penal sobre el final se hizo cuesta arriba”, concluyó el entrenador.