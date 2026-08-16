¡El pase del mercado! Rodri es nuevo jugador del Barcelona: cuántos millones recibe el Manchester City

La negociación se destrabó en las últimas horas y el campeón del mundo, elegido además como el mejor jugador del Mundial 2026, se sumará al Barcelona. Los detalles.

El mercado de pases europeo acaba de sacudir el tablero. Rodrigo Hernández, ganador del Balón de Oro 2024 y figura absoluta de España en el Mundial 2026, está a una firma de convertirse en el refuerzo estrella del Barcelona.

Rodri al Barcelona: los números del bombazo del mercado La operación se destrabó después de varias negociaciones y de distintas propuestas rechazadas por el Manchester City. Según informó el periodista italiano Fabrizio Romano, el club catalán acordó pagar € 60.000.000 fijos, a los que se sumarían variables, por lo que el monto final podría acercarse a los € 71.000.000 para hacerse con los servicios del mediocampista de 30 años.

Rodri, además, tenía contrato con el conjunto inglés hasta 2027 y se encontraba en el último tramo de su vínculo. Lo curioso es que Barcelona no aparecía originalmente como el destino principal: todos los caminos conducían a que el campeón del mundo desembarcara en el Real Madrid, aunque el interés no prosperó por elección del propio jugador, que hizo fuerza para llegar al Barsa.

Rodri Hernández se va del Manchester City para jugar en el Barcelona. @ManCity El Manchester City busca al reemplazante de Rodri: ¿se reflota lo de Enzo Fernández? La salida del español, además, puede provocar otro movimiento de enorme impacto y con protagonista argentino. El City tiene a Enzo Fernández entre sus principales candidatos para reforzar el mediocampo y podría volver a avanzar con fuerza en las próximas horas, aunque hay una traba importante.