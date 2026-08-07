Un grande de Europa quiere a Enzo Fernández ante la inminente salida de una de sus figuras

Tras el gran Mundial que jugó y la muy buena temporada que había tenido con Chelsea, Enzo Fernández es pretendido por un importantísimo equipo europeo.

Enzo Fernández está en el radar de uno de los equipos más importantes de Europa.

Enzo Fernández es sin duda uno de los futbolistas argentinos más destacados de los últimos años. Más allá de la "mancha" de su expulsión en la final, viene de tener un gran Mundial 2026 con la Selección argentina y antes había tenido una muy buena temporada con el Chelsea, al menos en lo que respecta a su rendimiento individual.

Si bien está muy bien considerado en el elenco londinense -fue el segundo capitán del equipo durante el último año- y tiene contrato hasta 2032, durante el parate por la Copa del Mundo transcendió la posibilidad de que pudiera cambiar de aires en este mercado de pases y en las últimas horas apareció en el radar de un grande de Europa que está a punto de quedarse sin una de sus figuras.

Manchester City quiere a Enzo Fernández para cubrir la salida de Rodri Rodri dejará el Manchester City para sumarse al Barcelona o el Real Madrid. @ManCity Se trata del Manchester City, que ante la inminente salida de Rodri al Real Madrid o el Barcelona, comenzó a buscar alternativas de jerarquía para llenar el importante vacío que dejará el volante español en el plantel. Y el primer nombre en el que posaron los ojos fue el del ex River

Enzo Maresca, actual DT citizen, es quien quien pidió expresamente por el mediocampista argentino, ya que lo dirigió durante un año y medio entre 2024 y 2025 en el Chelsea, período en el que ganaron tanto la Conference League como el Mundial de Clubes. De todos modos, no es sencillo que los Blues se desprendan de él y ya se sabe que no lo dejarán ir por menos de 100 millones de euros.