Revelan la supuesta historia de amor entre Candela Arizaga y un jugador clave de la Selección Argentina: "Probar otras cosas"

Tras el episodio con Facundo Moyano, salieron a la luz los detalles del acercamiento entre la modelo y un referente de la Scaloneta.

Candela Arizaga fue noticia en las últimas horas por el episodio ocurrido con Facundo Moyano. En TN, Nancy Duré reconstruyó el pasado amoroso de la influencer que fue pareja de L-Gante y que, durante un impasse en la relación entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes, también quedó envuelta en versiones de romance con el futbolista.

"Es una chica influencer, trabaja haciendo contenidos en redes, se define también como modelo. Es muy jovencita, tiene apenas 23 años y nosotros la conocimos dentro de lo que es el mundo mediático, a principios de 2024", comentó la periodista.

Nancy Duré reveló detalles de la vida personal y sentimental de la joven. Instagram Candelamagaliok. La comunicadora recordó que la primera relación que la acercó al mundo del espectáculo fue la que mantuvo con L-Gante. "Ella tiene una relación con L-Gante. En ese momento, Elián Valenzuela estaba con Wanda", explicó Duré. "L-Gante la presenta como su novia, en ese momento incluso muchos decían que tenía cierto parecido, salvando la diferencia de edad, con Wanda", sumó la periodista.

Nancy también se refirió a los rumores que la relacionaron con Enzo Fernández. Según explicó, esas versiones comenzaron a circular durante el distanciamiento que el futbolista atravesó con Valentina Cervantes. "Fue en el impasse que tuvo Enzo Fernández con Valentina Cervantes, con su esposa", afirmó la comunicadora.

Arizaga fue vinculada a Enzo Fernández. @Argentina "Fue cuando él, después del Mundial del 2022, decide que tenía ganas de probar otras cosas. Valentina viene a la Argentina, y ahí aparece también el nombre de Candela", dijo Duré.