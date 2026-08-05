Vida de lujos: salió a la luz la escandalosa lista de gastos de Jesica Cirio que complica su situación

La investigación judicial que involucra a Jesica Cirio sumó un nuevo capítulo con la difusión de parte de la pericia contable incorporada a la causa. En Puro Show analizaron el contenido del informe, que reconstruye los ingresos , gastos y movimientos patrimoniales de la modelo entre 2014 y 2023.

Fernanda Iglesias fue la encargada de revelar los principales puntos del documento. Según explicó, el análisis compara los ingresos declarados con los consumos registrados durante ese período y, a partir de ese cruce de información, los peritos detectaron distintas situaciones que quedaron reflejadas en el expediente.

Uno de los primeros aspectos que repasó fue la facturación correspondiente al período comprendido entre 2016 y 2019. "El total facturado en este apartado son 163.885.185 pesos", comentó la periodistra antes de enumerar las empresas que, según consta en el expediente, realizaron pagos a Cirio. Entre ellas aparecen desarrollos turísticos con casi 30 millones de pesos, SEK S.A. con 24 millones, Plumari S.A. con 23 millones, Victoria con más de 16 millones, Telefe con alrededor de 14 millones y el Hipódromo de Palermo con otros 13 millones. De acuerdo con la pericia, esos seis clientes representaban el 74% de la facturación relevada.

Al referirse a esas cifras, Iglesias recordó cuánto percibía la conductora en ese momento. "En 2019 cobraba un millón y medio de pesos. Era un montón de plata", señaló la panelista al comparar ese ingreso con los salarios que, según recordó, recibían otros trabajadores de los medios en aquel entonces.

La comunicadora aclaró además que esa facturación no reflejaba la totalidad de los ingresos de la modelo. En el informe también figuran contratos laborales celebrados con distintas productoras y canales de televisión, entre ellos Telefe, América TV, Kuarzo y la productora de Gustavo Yankelevich y Gerardo Rozín.

La pericia contable analizada por Fernanda Iglesias en Puro Show detalla ingresos y gastos de Jesica Cirio entre 2014 y 2023.

Otro de los capítulos de la pericia está dedicado a los gastos registrados entre 2014 y 2023. Según explicó Fernanda Iglesias, el nivel de detalle es amplio e incluye desde consumos cotidianos hasta operaciones inmobiliarias y viajes al exterior. "Está todo el detalle del casamiento", aseguró la periodista al revelar que la documentación incorpora los pagos realizados para la boda celebrada en 2014, entre ellos el catering, el DJ y la contratación de Los Auténticos Decadentes.

El informe judicial detalla una larga lista de viajes internacionales y compras en dólares. Captura de pantalla Youtube Eltrece

A esos desembolsos se suman pagos vinculados al personal doméstico, compras realizadas en free shops e impuestos. El informe establece que el total de consumos analizados asciende a 35.158.185 pesos, mientras que 2022 y 2023 fueron los años con mayor nivel de gastos, con aproximadamente 10 y 23 millones de pesos, respectivamente.

La investigación también registra una extensa lista de viajes internacionales. Según lo expuesto en el programa, aparecen consumos realizados en Estados Unidos, Qatar, distintos países de Europa, Turquía, Nueva Zelanda, Singapur, Brasil, Colombia y Venezuela. Entre los movimientos puntuales figuran una compra de 6.000 dólares en Universal Studios, un gasto de 976 dólares durante un crucero, un vuelo privado por 66.000 dólares y pasajes adquiridos en diferentes aerolíneas internacionales.

El expediente revela que Cirio facturó más de 163 millones de pesos entre 2016 y 2019.

Más allá de los montos, la panelista destacó que los peritos realizaron distintas observaciones a lo largo del informe. "Entre cuadro y cuadro explica la pericia y en varios momentos pone que hay inconsistencias entre la entrada de dinero y la salida", explicó la comunicadora.

En ese sentido, Fernanda Iglesias explicó que la documentación menciona faltantes en la secuencia de algunas facturas emitidas y diferencias entre determinados ingresos declarados y algunos gastos registrados. Como ejemplo, citó la compra de un departamento en Las Cañitas por 547.000 dólares. Según detalló, Jesica Cirio justificó esa adquisición con la venta de dos inmuebles, uno por 330.000 dólares y otro por 55.000 dólares. Sin embargo, de acuerdo con la pericia, esos ingresos no serían suficientes para cubrir el valor total de la operación.