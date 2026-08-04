Filtraron la alarmante situación de Jesica Cirio en medio de la condena social

Tras suspender sus planes de viajar al exterior, aseguran que Jesica Cirio pasa sus días recluida en un barrio privado de Buenos Aires.

Jesica Cirio no está viviendo su mejor momento. Según revelaron en Puro Show, la modelo atraviesa una situación personal muy delicada en medio del avance de la investigación judicial que la involucra y, además, enfrenta un embarazo que describieron como especialmente difícil.

Durante el programa, Pampito contó que Cirio tenía previsto viajar a Ibiza, aunque esos planes quedaron en pausa. "Ella se iba a ir a Ibiza, ya tenía todo programado. Es más, te sumo un dato, no para que nos dé pena ni para victimizarla, la está pasando muy mal", comentó el conductor.

Esto fue lo que contó Pampito en Puro Show sobre Jesica Cirio El periodista también brindó detalles sobre el estado anímico de la conductora y explicó que el contexto habría impactado de lleno en su vida cotidiana. "A mí lo que me dicen es que está muy deprimida, que está pasando un embarazo muy duro. No me conmueve, pero está pasándola muy mal", explicó el comunicador. "Está deprimida con toda esta situación, prácticamente no sale de su casa por miedo, por vergüenza, no lo sé", sumó Pampito.

En ese sentido, señalaron que Cirio alterna su estadía entre el country donde reside y la Ciudad de Buenos Aires, ya que, de acuerdo con la información que manejan, puede hacerlo sin inconvenientes legales. Sin embargo, remarcaron que pasa la mayor parte del tiempo dentro del barrio privado.