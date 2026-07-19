"Es indignante": Roberto García Moritán opinó sobre el video de los dólares de Martin Insaurralde y fulminó a Jesica Cirio

Con duras declaraciones sobre el impacto social de la corrupción, el dirigente cargó contra Jesica Cirio y anticipó un destino judicial complejo.

A semanas de la filtración del video grabado por Jesica Cirio, donde se exponen importantes sumas de dólares ocultas en la vivienda de Martín Insaurralde, las repercusiones políticas y mediáticas no se detienen. En esta oportunidad, Roberto García Moritán se refirió al tema con declaraciones de extrema dureza.

Sin vueltas, García Moritán apuntó contra todos El exfuncionario no ocultó su malestar ante las imágenes y el origen de esos fondos. “Es indignante que en un país donde todos nos esforzamos y hacemos enormes sacrificios haya gente que viva con esa indecencia”, aseguró en diálogo exclusivo con Puro Show.

Para el dirigente, este episodio refleja una metodología de gestión que debe erradicarse definitivamente. “Me parece que es una falta de respeto a todo el pueblo argentino, al pueblo trabajador y a todos los que queremos salir adelante. Es un tipo de política que no hay que volver a repetir”, añadió.

Al analizar las consecuencias sociales del caso, vinculó directamente el dinero hallado con las carencias estructurales de la provincia de Buenos Aires. “Caminen por Lomas, caminen en la provincia de Buenos Aires y van a saber dónde faltan esos dólares. Es muy fácil. Esa es la razón por la cual estos tipos dejaron el 50% de pobres en la Argentina”, argumentó.

El polémico video casero grabado en la intimidad familiar disparó una nueva investigación por presunta corrupción. Archivo MDZ Finalmente, García Moritán exigió respuestas firmes por parte de los tribunales y anticipó un panorama judicial severo para los protagonistas del escándalo. Al ser consultado sobre el futuro de la conductora de televisión, fue tajante: “Sí, por supuesto. Ella es cómplice”.