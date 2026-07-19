Madonna reinó en el espectáculo de entretiempo de la final del Mundial 2026

Un despliegue de estrellas se presentó en el medio tiempo del partido entre Argentina y España, con Madonna claramente dominando la escena.

Madonna, la gran estrella del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026. Foto: captura de pantalla.

Madonna se convirtió sin dudas en la mayor atracción del espectáculo de entretiempo presentado este domingo en la final del Mundial 2026. La Reina del Pop se lució en el estadio MetLife de Nueva Jersey con un show de 11 minutos en el que compartió escenario con Shakira, Justin Bieber, Gustavo Dudamel y BTS.

Con Chris Martin, líder de Colplay, como presentador del evento que tras su desarrollo tuvo un fugaz lapso de 4 minutos para que personal técnico deje la cancha lista para reanudar el partido, Madonna primero interpretó el single Danceteria de su nuevo álbum y luego ingresó al recinto en un vehículo boggie junto a dos leyendas del fútbol como Ronaldo y Ronaldinho, mientras entonaba su hit Music.

Acompañada por bailarines, Madonna lució un corset con blazer, medias altas, un short rosado y botas bucaneras. Con anteojos oscuros, la máxima estrella del pop derrochó actitud a sus 67 años.

Madonna se lució en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 Con el sinsabor que dejó el 0 a 0 del primer tiempo de la final del Mundial 2026 disputada entre Argentina y España, algunos espectadores atravesaron el show de entretiempo con cierta irritación y el nerviosismo característico de la indefinición del partido.

Tras el paso de Madonna, Los Muppets se adueñaron de la escena comandados por Gustavo Dudamel a cargo del característico ritual del "remo" que popularizó en este Mundial 2026 el equipo noruego.