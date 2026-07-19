Polémica por la performance de María Becerra cantando el Himno Nacional en la final del Mundial 2026: "Un fiasco"

En medio de una gran expectativa, María Becerra interpretó el Himno Nacional en el comienzo del decisivo duelo futbolístico entre Argentina y España.

María Becerra cantó el Himno Nacional en la final del Mundial 2026, en la que la Selección argentina se midió frente a España en un esperadísimo duelo futbolístico. La popular cantante resultó elegida para protagonizar un emotivo momento que fue visto por millones de personas en el mundo.

Si bien hasta este sábado en la tarde reinaba el hermetismo alrededor de la estrella convocada para entonar el Himno Nacional, mientras algunas versiones señalaban a Soledad Pastorutti como posible opción, y unos cuantos clamaban por una nueva aparición de Lali Espósito como cábala por el triunfo que conquistó el equipo nacional en el Mundial de Qatar 2022; finalmente la convocada resultó ser "La nena de Argentina".

Emocionada por la propuesta, en horas del mediodía de este domingo, María Becerra palpitó la final del Mundial 2026 con un video anticipo desde MetLife Stadium. "¡Ensayando para hoy! Vamos Argentina carajo. Qué honor más grande", escribió la artista en un posteo que compartió desde su cuenta de TikTok.

María Becerra y su anticipo en las horas previas a la final del Mundial 2026 Finalmente, en medio de una gran expectativa, María Becerra interpretó este domingo una versión abreviada del Himno Nacional ante un estadio repleto, y acompañando al sentido canto de los jugadores de la Selección argentina en los minutos previos al comienzo del partido final del Mundial 2026.

María Becerrra entonó un fragmento del Himno Nacional junto a la Selección argentina DSports Con un vestido representativo de la bandera nacional y una capa celeste, Becerra interpretó una estrofa del Himno Nacional mientras las cámaras alternaron entre planos de la cantante y los emocionados rostros de los jugadores de la Selección argentina.