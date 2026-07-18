Confirmado: María Becerra cantará el Himno Nacional en la final del Mundial entre Argentina y España

Tras una serie de modificaciones de último momento en sus conciertos de Europa, la artista fue la elegida para la gran cita deportiva.

María Becerra representará al país en el evento deportivo más importante de la temporada. / Archivo MDZ

La gran incógnita que desvelaba a millones de hinchas a horas de la definición del Mundial 2026 llegó a su fin. María Becerra será la encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino este domingo en el MetLife Stadium de Nueva York, en la antesala del partido decisivo frente a España.

Los rumores sobre su participación se transformaron en certeza absoluta luego de que su voz fuera identificada durante los ensayos generales en el estadio norteamericano. "Quiero ver si podemos escuchar a María Becerra cantando un pedacito del himno, pero pudimos escuchar la voz, de quién es esa mujer, esa voz. Sonó fuerte, con energía", revelaron desde la TV Pública.

El festival musical en España debió reestructurar sus horarios para permitir el viaje de la artista argentina. Captura Instagram La logística para concretar este hito requirió de un gran esfuerzo por parte de la artista. Este sábado, la cantante tenía pautada una presentación en el Festival Bigsound en Pontevedra, España. Para poder cumplir con el llamado de la Selección, la organización debió adelantar su concierto dos horas y media.

"La nena de Argentina" asumirá el rol central en la previa del partido que paraliza a ambas naciones. Captura X ESPN “Por motivos de agenda, nos vemos obligados a modificar los horarios de las actuaciones de hoy, sábado 18. María Becerra comenzará su actuación a las 23:00 horas”, explicaron de manera oficial desde el evento europeo, lo que terminó de encender las alarmas de los fanáticos en las plataformas digitales.