Confirmado: María Becerra cantará el Himno Nacional en la final del Mundial entre Argentina y España
Tras una serie de modificaciones de último momento en sus conciertos de Europa, la artista fue la elegida para la gran cita deportiva.
La gran incógnita que desvelaba a millones de hinchas a horas de la definición del Mundial 2026 llegó a su fin. María Becerra será la encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino este domingo en el MetLife Stadium de Nueva York, en la antesala del partido decisivo frente a España.
Los rumores sobre su participación se transformaron en certeza absoluta luego de que su voz fuera identificada durante los ensayos generales en el estadio norteamericano. "Quiero ver si podemos escuchar a María Becerra cantando un pedacito del himno, pero pudimos escuchar la voz, de quién es esa mujer, esa voz. Sonó fuerte, con energía", revelaron desde la TV Pública.
La logística para concretar este hito requirió de un gran esfuerzo por parte de la artista. Este sábado, la cantante tenía pautada una presentación en el Festival Bigsound en Pontevedra, España. Para poder cumplir con el llamado de la Selección, la organización debió adelantar su concierto dos horas y media.
“Por motivos de agenda, nos vemos obligados a modificar los horarios de las actuaciones de hoy, sábado 18. María Becerra comenzará su actuación a las 23:00 horas”, explicaron de manera oficial desde el evento europeo, lo que terminó de encender las alarmas de los fanáticos en las plataformas digitales.
Por otro lado, desde sus redes sociales, el periodista deportivo Gastón Edul confirmó la presencia de la joven oriunda de Quilmes diciendo: "Está confirmado, María Becerra va a cantar el Himno Nacional Argentino mañana en la final de la Copa del Mundo".