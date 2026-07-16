¿Quién va a cantar el Himno Nacional en la final del Mundial? La figura que acompañaría a la Selección

El pueblo grita por las cábalas y el deseo choca con problemas de agenda. ¿Quién sería la figura que cantaría en la final?

La expectativa por la final de la Copa del Mundo 2026 no se limita únicamente a lo que sucederá dentro del campo de juego. En las últimas horas, el foco del espectáculo se trasladó a los preparativos de la previa y, específicamente, a una de las incógnitas que más apasiona a los argentinos: quién será la voz encargada de entonar las estrofas del himno nacional.

Primero: el nombre que resuena El nombre que picó en punta y que hoy suena con más fuerza es el de María Becerra. Según la información compartida en SQP, ya existieron los primeros contactos con su entorno directo.

Al ser consultado sobre esta posibilidad, el mánager de la artista optó por la cautela, una actitud clásica en el ambiente cuando las negociaciones están en marcha. Actualmente, la cantante se encuentra en España cumpliendo con una serie de presentaciones programadas, y aunque desde su equipo aseguran que "está todo por verse", el hecho de que no haya una desmentida rotunda alimenta la ilusión de verla en la final.

Segundo: el clamor por mantener la cábala Lali Espósito en el Mundial de Qatar 2022. Archivo MDZ Por otro lado, la mística mundialista y el folclore se hicieron sentir con fuerza en las redes sociales. El público argentino comenzó una campaña masiva pidiendo el regreso de Lali Espósito, quien ya asumió con éxito esta enorme responsabilidad en la final del Mundial 2022.

La respuesta de Lali no se hizo esperar; la artista se mostró sumamente conmovida por el cariño y la insistencia de sus seguidores. Sin embargo, su participación parece estar prácticamente descartada por cuestiones logísticas. Desde su círculo más íntimo confirmaron que la cantante se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Europa, lo que imposibilitaría su traslado para el evento de manera tan precipitada.