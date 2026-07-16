Cómo fue el único enfrentamiento de Argentina y España en mundiales

Argentina y España volverán a verse las caras en un partido que quedará marcado para la historia. La final del Mundial 2026 será el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo y romperá una estadística que permaneció intacta durante seis décadas.

Hasta ahora, solo existía un antecedente mundialista entre los dos equipos. Fue en el debut de ambos en Inglaterra 1966, un partido que terminó con triunfo argentino por 2-1 y que todavía ocupa un lugar especial dentro de la historia de la Selección.

Antes de ese encuentro, la Albiceleste ya dominaba el historial general. En los cuatro enfrentamientos disputados hasta entonces había conseguido tres victorias, mientras que España solo había logrado imponerse en una oportunidad.

El camino hacia ese partido comenzó el 6 de enero de 1966, cuando se realizó el sorteo del Mundial en el Hotel Royal Garden de Londres. Inglaterra, como anfitrión, Brasil, por ser el campeón vigente, España , como campeón de Europa de 1964, y la Unión Soviética, subcampeona continental, fueron designados como cabezas de serie.

Los equipos fueron distribuidos en bombos según su región. Argentina integró el bloque sudamericano junto con Uruguay y Chile, por lo que no podía compartir grupo con otro seleccionado de la Conmebol ni con Brasil.

Finalmente, el equipo dirigido por Juan Carlos Lorenzo quedó ubicado en el Grupo 2 junto a Alemania Federal, Suiza y España. El estreno sería justamente frente al conjunto español, en un partido que terminaría siendo el único duelo mundialista entre ambos durante los siguientes 60 años.

Artime fue el héroe de una tarde inolvidable

El 13 de julio de 1966, el estadio Villa Park de Birmingham recibió el debut de Argentina en el Mundial. Allí, la Selección se impuso por 2-1 gracias a un doblete de Luis Artime, que fue la gran figura de la jornada.

España logró descontar, pero nunca pudo cambiar el desarrollo del encuentro. La Albiceleste comenzó el torneo con un triunfo muy importante frente a uno de los seleccionados más fuertes de Europa, que llegaba como campeón continental.

La Selección argentina contaba con varios de los futbolistas más destacados de la época. Antonio Roma defendía el arco, mientras que Roberto Perfumo, Silvio Marzolini, Antonio Rattín, Pinino Más y Luis Artime integraban un equipo memorable.

España tampoco se quedaba atrás. El conjunto europeo tenía como principal referencia al Balón de Oro Luis Suárez y además presentaba a jugadores del poderoso Real Madrid que dominaba el fútbol europeo en esos años como Paco Gento, entre otros.

Cómo siguió el camino de ambos

Antonio Rattín, el capitán de la Selección argentina en ese mundial, fue expulsado en el partido con Inglaterra y Argentina cayó 1-0 en cuartos de final.

Después del triunfo sobre España, Argentina logró avanzar a la siguiente ronda como segunda de su grupo. Sin embargo, el recorrido terminó en los cuartos de final frente a Inglaterra, en el recordado partido que finalizó con la eliminación del equipo de Juan Carlos Lorenzo.

España, en cambio, no logró superar la fase de grupos y quedó eliminada en la primera instancia del torneo. A pesar de haber llegado como campeona de Europa.

Desde aquella tarde en Villa Park pasaron casi seis décadas sin que ambos seleccionados volvieran a cruzarse en una Copa del Mundo. Ahora, la historia les ofrece una nueva oportunidad, con un escenario mucho más trascendente: la definición del título mundial, donde escribirán el segundo capítulo de su rivalidad en Mundiales.