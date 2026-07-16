Caos en Londres por un hincha de Argentina que festejó frente a los ingleses: esto le pasó

Un hincha argentino tuvo que ser rescatado por la Policía de Londres luego de quedar rodeado por cientos de simpatizantes ingleses. El episodio ocurrió después del triunfo por 2-1 de Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y quedó registrado en varios videos que se viralizaron.

El joven llevaba puesta una camiseta de la Selección argentina con el nombre de Lionel Messi en la espalda. En las imágenes se puede ver cómo varios policías forman un cordón a su alrededor para protegerlo y sacarlo del lugar luego de que los ingleses

La situación se habría iniciado cuando el hincha realizó gestos frente a un grupo de ingleses y señaló el escudo de su camiseta tras la eliminación del seleccionado local.

La reacción no se hizo esperar: una persona le arrojó un líquido, aparentemente cerveza, por la espalda. En segundos, más hinchas comenzaron a acercarse al joven.

El hincha de Argentina terminó rodeado por una multitud que lo insultaba y abucheaba. Entre los gritos, se escuchó repetidamente la palabra “wanker”, un fuerte insulto inglés .

También hubo cánticos en su contra, mientras numerosas personas grababan la escena con sus teléfonos celulares. La cantidad de gente alrededor del hincha aumentó rápidamente y la situación comenzó a ponerse cada vez más tensa.

Ante ese panorama, los policías rodearon al joven y empezaron a abrirse paso entre la multitud. El objetivo era retirarlo antes de que los insultos y empujones terminaran en una agresión física. Mientras era escoltado, el argentino continuó recibiendo abucheos. Incluso se observa que al menos un objeto fue lanzado en su dirección, aunque los efectivos lograron mantenerlo protegido dentro del cordón policial.

El operativo avanzó con dificultad por la cantidad de personas que se habían reunido. Algunos simpatizantes siguieron a los agentes durante varios metros mientras continuaban filmando y lanzando insultos.

Finalmente, los policías consiguieron llevar al hincha hasta una camioneta y subirlo al vehículo para sacarlo de la zona. De esta manera, lograron controlar el episodio antes de que pasara a mayores.

A pesar de la tensión que muestran las imágenes, no se informaron personas heridas ni detenidas. Tampoco trascendió que el hincha argentino haya sido acusado de cometer algún delito.