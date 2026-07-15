El pequeño hincha de Independiente Rivadavia que cumplió el sueño de llegar al Mundial vendiendo gomitas

No todas las historias del Mundial se escriben dentro de una cancha. Algunas nacen mucho antes del pitazo inicial, en una decisión familiar, en un esfuerzo compartido y en el sueño de un chico dispuesto a hacer todo lo posible para ver a la Selección Argentina.

Ese es el caso de Mateo , un niño de apenas 10 años que logró viajar al Mundial después de ayudar a su familia vendiendo golosinas en la calle.

El viaje parecía imposible desde lo económico. Sin embargo, lejos de resignarse, Mateo propuso una idea que terminó cambiando la historia. Junto a sus padres comenzó a vender gomitas y otras golosinas para reunir el dinero necesario.

Con el paso de los días, la iniciativa fue creciendo. Muchos hinchas decidieron colaborar comprando los productos y acompañando el sueño del pequeño fanático, que poco a poco veía cómo el objetivo empezaba a hacerse realidad.

Finalmente, el esfuerzo tuvo recompensa. Mateo pudo llegar al Mundial y vivir desde las tribunas la pasión por la Selección Argentina.

"Llegué con esfuerzo. Cumplí un sueño. Es emocionante estar acá", expresó con una mezcla de alegría y emoción que rápidamente conquistó a miles de usuarios en las redes sociales.

Su historia se volvió viral porque representa mucho más que un viaje. Es el reflejo de que, detrás de cada bandera argentina en las tribunas, muchas veces hay meses de trabajo, sacrificio y familias enteras que hacen un enorme esfuerzo para cumplir un sueño.

Mientras los futbolistas buscan hacer historia dentro del campo de juego, Mateo ya escribió la suya fuera de él: demostrar que, con perseverancia y el apoyo de quienes lo rodean, incluso los sueños más grandes pueden hacerse realidad.