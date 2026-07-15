Creer o reventar: las dos premoniciones que ilusionan a Argentina antes de la final con España

La Selección argentina volvió a ganar otro partidazo y ahora se medirá con España en la final del Mundial. Una increíble premonición hace soñar a todo el país.

La Selección argentina volvió a dar una muestra de carácter, se repuso nuevamente a las adversidades y venció a Inglaterra en la segunda semifinal del Mundial 2026. En un partido para el infarto, la Albiceleste sacó el último boleto hacia la final, donde esperaba España. En medio de toda la euforia, aparecieron dos premoniciones que llevaron la ilusión de todo el país a la estratósfera. El clásico "elijo creer" está más vigente que nunca.

Como suele ocurrir en este tipo de casos, todo nació en las redes sociales. Lo más llamativo de toda la situación es que los vaticinios datan de hace años y provienen de internautas "anónimos".

Las premoniciones que ilusionan a la Selección argentina La primera de las publicaciones data de 2019. El 3 de julio de aquel año, un usuario de "X" (en ese entonces twitter) aseguró que Messi, a los 39 años "levantará su segunda Copa consecutiva en 2026". Lo más curioso de todo es que la publicación fue hecha más de tres años antes de que el Diez levante su primera copa, en 2022. En ese entonces, el internauta daba por hecha la coronación de la Pulga y de la Scaloneta en Qatar.

El segundo caso es un poco más "reciente". En 2021, otro posteo se aventuró a dar a la Albiceleste como campeona en 2026. En esta ocasión, lo que llama la atención un dato puntual: el posteo asegura que Argentina vencerá en la final a España, justo el rival con el que se verá las caras el próximo domingo. "Argentina acaba de vencer a España en la final de la Copa Mundial de 2026, 3-2", reza el posteo.