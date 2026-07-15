Chiqui Tapia sorprendió a Messi en vivo en TV con una broma: "Leo, me están secando la nuca"

Claudio Tapia distrajo a Lionel Messi en plena entrevista para lanzarle una insólita frase, justo antes de abandonar el Mercedes Benz Stadium. El video.

La euforia por la histórica clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó todo tipo de imágenes. Una de las más curiosas ocurrió mucho después del agónico triunfo por 2-1 sobre Inglaterra, cuando Lionel Messi y compañía ya estaban a punto de abandonar el Mercedes Benz Stadium.

Mientras el capitán daba una de sus últimas notas a la prensa, en este caso junto a Matías Pelliccioni para TyC Sports, por detrás suyo apareció Claudio Tapia. Fue en ese momento cuando el presidente de la AFA aprovechó para bromear con una frase que tomó por sorpresa a todos.

La insólita frase del Chiqui Tapia a Messi en pleno vivo "Leo, me están secando la nuca", le lanzó el Chiqui a la pasada, mientras Luciano Nakis, su mano derecha, hacia el gesto en cuestión. Tras observa detenidamente la escena, la reacción de Messi fue muy espontánea.

Al escuchar el comentario, el 10 respondió con una risa cómplice antes de continuar con la entrevista, sin emitir palabra alguna. Toda esa secuencia duró apenas unos segundos y fue una de las perlitas que dejó una jornada que quedará en la historia grande de la Selección.