El emotivo posteo de Omar De Felippe, veterano de Malvinas, tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra

Omar De Felippe, excombatiente de Malvinas, escribió un conmovedor texto en su cuenta de X luego del heroico 2-1 de Argentina frente a Inglaterra.

Hay partidos que no son solo fútbol. No importan las declaraciones protocolares en la previa, ni que hayan pasado más de 44 años del hecho. Las heridas siguen abiertas y no van a sanar hasta que devuelvan lo usurpado. Y eso lo entendió a la perfección la Selección argentina tras vencer 2-1 a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

Así quedó demostrado con los cánticos y la bandera que flamearon con orgullo los jugadores al festejar el triunfo con los hinchas: "Las Malvinas son Argentinas", rezaba la misma. Y esta épica escena, que generó una hipócrita indignación entre los medios británicos, logró emocionar a todo el pueblo argento, especialmente a los excombatientes, como Omar De Felippe.

El posteo de Omar De Felippe Omar De Felippe se expidió en redes tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra. Captura @OmarDeFelippeDT "Hay partidos que trascienden el fútbol. Como Veterano de Malvinas, hoy solo quiero agradecerles a estos chicos por la enorme alegría y la inmensa caricia al alma que nos regalaron. El deporte nunca cambia la historia, pero a veces ayuda a sanar emociones que siguen muy vivas", escribió el DT de 64 años en su cuenta de X luego del partido.

El posteo, que replicó la foto de los jugadores de Argentina sosteniendo la bandera, logró conmover a los usuarios y no tardó de llenarse de comentarios y citados con mensajes de afecto para el exentrenador de Independiente, Vélez y Central Córdoba, entre otros tantos equipos.

En 1982, con 20 años recién cumplidos, fue llamado por el Ejército para pelear en la Guerra de Malvinas. Por aquel entonces jugaba en las inferiores de Huracán. Desembarcó en la Isla Soledad en los primeros días de abril y permaneció en combate hasta el final del conflicto bélico. No sufrió ninguna herida de gravedad, aunque estuvo cerca de la muerte cuando una bomba cayó en su posición, la cual había abandonado unos momentos antes por orden del capitán Zunino, quien lo tenía a su cargo.