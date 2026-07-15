Paredes no pudo evitar hablar de Malvinas tras vencer a Inglaterra y fue contundente: "Siempre serán argentinas"

La Selección argentina ganó más que "un partido de fútbol" este miércoles contra Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Así quedó demostrado con la forma en que se jugó el partido, en la que se vivió en las tribunas y detrás de cada televisor, y cómo se festejó, con una bandera que no podía faltar.

"Las Malvinas son argentinas" rezaba el trapo que fue a buscar Giovani Lo Celso a las gradas luego del pitazo final y que el resto del equipo tomó en sus manos y flameó con orgullo mientras entonaban cánticos alusivos. Y por supuesto, los jugadores no podían hacerse los desentendidos al dar declaraciones a la prensa.

Leandro Paredes recordó a las Malvinas tras vencer a Inglaterra Telefe Tal es el caso de Leandro Paredes, que luego del encuentro habló con Telefe y se refirió a ese momento. Sofi Martínez, quien le estaba haciendo la nota, le recordó: "Desplegaron una bandera que decía 'las Malvinas son argentinas'". "Y siempre serán argentinas", replicó el 5 de Boca con mucha altura.

En cuanto lo que fue la clasificación a una nueva final, fue contundente: "No hay palabras. En los últimos minutos trataba de pensar, de meter algo en la cabeza para no pensar en lo que estaba pasando y no podía. La verdad que la emoción es muy grande, el sentimiento es único y queda un pasito más, haremos lo mejor posible".