Paredes no pudo evitar hablar de Malvinas tras vencer a Inglaterra y fue contundente: "Siempre serán argentinas"
Leandro Paredes habló de la bandera que flamearon los jugadores de la Scaloneta luego del partido que rezaba: "Las Malvinas son argentinas".
La Selección argentina ganó más que "un partido de fútbol" este miércoles contra Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Así quedó demostrado con la forma en que se jugó el partido, en la que se vivió en las tribunas y detrás de cada televisor, y cómo se festejó, con una bandera que no podía faltar.
"Las Malvinas son argentinas" rezaba el trapo que fue a buscar Giovani Lo Celso a las gradas luego del pitazo final y que el resto del equipo tomó en sus manos y flameó con orgullo mientras entonaban cánticos alusivos. Y por supuesto, los jugadores no podían hacerse los desentendidos al dar declaraciones a la prensa.
Leandro Paredes recordó a las Malvinas tras vencer a Inglaterra
Tal es el caso de Leandro Paredes, que luego del encuentro habló con Telefe y se refirió a ese momento. Sofi Martínez, quien le estaba haciendo la nota, le recordó: "Desplegaron una bandera que decía 'las Malvinas son argentinas'". "Y siempre serán argentinas", replicó el 5 de Boca con mucha altura.
En cuanto lo que fue la clasificación a una nueva final, fue contundente: "No hay palabras. En los últimos minutos trataba de pensar, de meter algo en la cabeza para no pensar en lo que estaba pasando y no podía. La verdad que la emoción es muy grande, el sentimiento es único y queda un pasito más, haremos lo mejor posible".
"Jamás pensé que no pudiera ser para nosotros. Creo que es el partido que más controlado tuvimos, que mejor jugamos y en el que más confiaba", apuntó luego Paredes, en referencia a los momentos en que Argentina estaba abajo en el marcador. Y sentenció: "Es una pasión muy grande que tenemos por esta camiseta, por nuestro país y por cada uno que tenemos al lado. Jugamos con mucho amor y respeto por el que tenemos al lado y eso nos llevó a conseguir cosas importantes y a estar en otra final del mundo".