Leandro Paredes reveló qué pensó en el cierre salvador que evitó el tercer gol de Egipto: "No me di cuenta"

Paredes protagonizó una acción decisiva cuando el partido estaba 2-2 y luego confesó que no dimensionó su importancia hasta que terminó el encuentro.

Los goles de Cuti Romero, Messi y Enzo Fernández quedaron en la historia de la remontada argentina ante Egipto. Sin embargo, en una noche llena de emociones, hubo una acción defensiva que también resultó clave para la clasificación y tuvo a Leandro Paredes como protagonista.

Con el partido 2-2, Egipto recuperó una pelota tras un pase interceptado de Lionel Messi y lanzó un contragolpe que encontró mal parada a la defensa argentina. Los egipcios avanzaban con superioridad numérica y parecían tener el camino despejado hacia el arco de Emiliano Martínez. Sin embargo, Paredes leyó la jugada a la perfección y metió un cierre salvador con la punta de su botín para desactivar el peligro.

La jugada que cambió la historia del partido El corte de Paredes que valió como un gol TyC Sports La recuperación del mediocampista fue celebrada por sus compañeros casi como un gol. Minutos después de esa acción llegó el cabezazo de Enzo Fernández que selló la remontada y la clasificación albiceleste a los cuartos de final.

Tras el encuentro, Paredes admitió que no tomó dimensión de la importancia de la jugada en el momento. "Se venían muchos, eran rápidos... no me di cuenta de la magnitud del quite del final, después mis compañeros me lo comentaron cuando terminó", reconoció.

La emoción tras una remontada inolvidable La confesion de Paredes sobre su quite salvador ante Egipto TyC Sports El volante también destacó la fortaleza mental del equipo para revertir un 0-2 que parecía complicar seriamente el futuro argentino en el Mundial. "Nosotros nunca nos sentimos afuera, nunca dejamos de creer y de confiar. El 0-2 fue un golpe duro, porque quizás era el momento donde mejor nos sentíamos y más control teníamos, pero jamás bajamos los brazos", aseguró.