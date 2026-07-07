Más de US$4.000 para ver a la Selección argentina: cuánto cuesta viajar a Kansas por los cuartos de final

La Selección argentina venció 3 a 2 a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 y ya tiene fecha para su próximo desafío: jugará los cuartos de final el sábado 11 de julio, a las 22 de la Argentina , en el GEHA Field at Arrowhead Stadium, en Kansas City.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará al ganador del cruce entre Suiza y Colombia. El vencedor de ese partido avanzará a semifinales, donde se medirá con quien gane la llave entre Inglaterra y Noruega. El escenario será el Arrowhead Stadium, habitual casa de los Kansas City Chiefs de la NFL.

El costo del viaje es el principal obstáculo para los hinchas que sueñan con acompañar a la Selección. Para una salida inmediata desde Buenos Aires, los pasajes ida y vuelta a Kansas City aparecen desde US$1.191 , aunque muchas opciones se ubican entre US$1.240 y US$1.285, según la fecha y la aerolínea.

Entre las alternativas más económicas figuran combinaciones de Copa Airlines y United Airlines desde US$1.191 o US$1.240, vuelos de LATAM desde US$1.255, LATAM junto con Delta Air Lines desde US$1.285, United Airlines desde US$1.257 y American Airlines desde US$1.457. Para quienes buscan solo ida, las tarifas comienzan en US$622 y pueden superar los US$900.

Argentina se clasificó a cuartos de final y jugará en el mismo estadio donde venció a Argelia.

A los vuelos hay que sumar el valor de la entrada . En los sitios de reventa habilitados para el Mundial 2026, los tickets para el eventual partido de Argentina en Kansas City parten desde US$1.299 . Ese precio puede subir según la ubicación, la disponibilidad y la demanda a medida que se acerca el encuentro.

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Con los valores mínimos disponibles, el cálculo más básico para vuelo ida y vuelta más entrada arranca en US$2.490 por persona. Ese monto no contempla alojamiento, comidas, traslados internos, asistencia al viajero, conectividad, visa ni otros gastos personales.

Hoteles y presupuesto completo

El alojamiento también impacta en el presupuesto. Cerca del estadio aparecen opciones como Best Western Plus Kansas City Sports Complex Hotel desde USD 88 por noche, Hotel Lotus Kansas City Stadium desde US$69, Holiday Inn Express & Suites Kansas City Sport Complex Area desde US$81 y Extended Stay America Select Suites – Kansas City Stadium desde US$78.

Según un relevamiento de Turismocity, un viaje económico desde Buenos Aires para permanecer seis noches en Kansas City y asistir al partido ronda los US$3.125 por persona, sin incluir entrada, comida, visa ni gastos personales. Ese cálculo contempla vuelos desde US$1.990, hotel tres estrellas desde US$780, alquiler de auto por seis días desde US$320, asistencia al viajero desde US$20 y eSIM desde US$15.

Para quienes elijan hoteles de mayor categoría, el presupuesto puede acercarse a US$3.855 antes de sumar la entrada. Además, la visa de turista B1/B2 cuesta US$185. Por eso, el gasto final para ver a Argentina en Kansas City podría superar ampliamente los US$4.000 por persona, dependiendo del tipo de viaje, la disponibilidad y la evolución de los precios.