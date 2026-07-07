Locura total: Así se vivió en el Obelisco el pase a cuartos de final de la Selección argentina
Miles de hinchas argentinos salieron a festejar el pase a cuartos de final del Mundial 2026 al Obelisco.
Luego del agónico triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto en un partido infartante, los hinchas argentinos salieron a festejar el pase a cuartos de final alrededor de todo el país. Uno de los puntos de encuentro clásicos para las celebraciones fue el Obelisco, el cual recibió a miles de fanáticos albicelestes.
Las calles de la Ciudad de Buenos Aires se tiñieron de hinchas vestidos de celeste y blanco agolpados en el famoso McDonald's del Obelisco donde los cánticos a favor de la selección nacional retumbaron por toda la capital federal, acompañados de bocinazos de los autos que lograban hacerse paso por la 9 de Julio.
Mirá las imágenes de los festejos en el Obelisco
Noticia en desarrollo