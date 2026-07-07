Quién es el mendocino que busca entre los escombros al niño argentino desaparecido en Venezuela

Entre edificios destruidos, hospitales de campaña y jornadas que parecen no tener final, el mendocino Guillermo Arana Leyton encabeza uno de los operativos más difíciles después del doble terremoto que golpeó Venezuela : encontrar a Lucas Games, el niño argentino de 9 años que permanece desaparecido bajo los escombros del edificio Miramar, en Caraballeda.

Bombero, instructor especializado en rescate subterráneo en minería e integrante de Fénix Unit Rescue , Arana Leyton cuenta con una extensa trayectoria en escenarios de emergencia internacional. Participó en algunos de los terremotos más devastadores de los últimos años y también formó parte del histórico operativo de rescate de los 33 mineros atrapados en Chile.

El viernes 3 pasado viajó junto a un grupo de médicos venezolanos y rescatistas argentinos en el vuelo humanitario que comando Enrique Piñeyro . Desde el sábado 4 trabaja junto a un equipo argentino de brigadistas y médicos en una misión marcada por el dolor, el cansancio y una esperanza que todavía permanece intacta.

En diálogo con MDZ , Arana Leyton contó cómo son las tareas que realizan en la zona afectada. "Llegamos y montamos en distintos hospitales de campaña donde estamos asistiendo a la comunidad. Además, dos médicos acompañan siempre a nuestros grupos de rescate", relató.

Los integrantes de Fénix Unit Rescue (Luján de Cuyo) hacen trabajo de rescates en Venezuela. Foto: Guillermo Arana Leyton.

El operativo se concentra principalmente en dos sectores. Uno de ellos es el edificio Miramar, donde los equipos trabajan entre los restos de la estructura colapsada. "Tengo dos frentes de ataque. Uno en el edificio Miramar y otro en un edificio cercano, a unos 50 metros, donde hay otro equipo que estuvo trabajando 24 horas sin parar", explicó.

Allí continúa la búsqueda de Lucas, quien cumplió 9 años mientras los rescatistas intentaban encontrarlo. "Estamos retirando algunos cuerpos, ya van cerca de 16, pero seguimos con la esperanza de encontrar a Lucas. Creemos que puede haber quedado en un espacio donde pudo sobrevivir", expresó el mendocino.

"Es una lucha muy dura ver tanta gente sufriendo"

Con años de experiencia en catástrofes, Arana reconoce que el escenario que encontró en Venezuela es extremo. "Es una lucha muy dura ver tanta gente sufriendo y la cantidad de cuerpos que hay prácticamente entre los escombros", afirmó.

Según relató, las condiciones de trabajo son complejas no solo por el nivel de destrucción, sino también por las altas temperaturas y el paso de los días. "El calor es muy intenso. Los cuerpos ya están eliminando gases y eso hace que el trabajo sea cada vez más difícil", explicó.

El rescatista mendocino viajó acompañado por un equipo integrado por brigadistas de distintos puntos de Argentina y médicos venezolanos radicados en el país, quienes decidieron regresar para colaborar con la emergencia.

La experiencia argentina en grandes tragedias

A pesar del panorama devastador, Arana Leyton remarca que los equipos continúan trabajando con el objetivo de encontrar sobrevivientes y acompañar a las familias afectadas.

Su experiencia en emergencias internacionales le permite dimensionar la magnitud de la tragedia, pero también sostener una premisa que guía cada operativo de rescate: mientras exista una posibilidad, la búsqueda continúa.