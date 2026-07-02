Quién es el mendocino que ganó uno de los premios más importantes en supercomputación

La ciencia mendocina volvió a tener un lugar destacado a nivel nacional. Diego Tramontina, investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Mendoza, fue distinguido con el Premio Serafín, uno de los reconocimientos otorgados por UNC Supercómputo a los científicos con mayor impacto en sus publicaciones durante los últimos años.

El galardón forma parte de los Premios UNC Supercómputo, una iniciativa impulsada por la Universidad Nacional de Córdoba que busca reconocer a investigadores de distintas instituciones del país por la calidad de sus trabajos científicos y por el aprovechamiento de la infraestructura de computación de alto rendimiento (HPC) disponible para la comunidad científica.

Tramontina fue uno de los dos investigadores premiados en la categoría de Física. La evaluación estuvo a cargo de un comité que analizó las publicaciones científicas realizadas entre 2024 y 2025, considerando tanto el impacto de los artículos como el prestigio internacional de las revistas donde fueron publicados.

Para definir a los premiados, la UNC aplicó un sistema de puntuación que tuvo en cuenta distintos indicadores de calidad científica. Entre ellos se evaluó el factor de impacto de las revistas donde aparecieron los trabajos y la incorporación de recursos de supercomputación en proyectos de investigación.

Diego Tramontina obtuvo 6,25 puntos, la calificación más alta dentro de la categoría Física, lo que le permitió quedarse con el Premio Serafín. El reconocimiento lleva el nombre de uno de los clústeres de supercomputación que forman parte de la infraestructura tecnológica de la Universidad Nacional de Córdoba.

Diego Tramontina fue distinguido en la categoría Física y contará con acceso prioritario a un poderoso sistema de procesamiento para sus investigaciones. Universidad de Mendoza

Además del reconocimiento académico, los ganadores recibirán un beneficio concreto para continuar desarrollando sus investigaciones. Cada uno dispondrá de 100.000 horas-core de uso prioritario en el clúster de supercomputación que elijan, un recurso que permite procesar grandes volúmenes de información en mucho menos tiempo que una computadora convencional.

El acceso a esa capacidad de procesamiento permitirá acelerar distintas etapas de los proyectos científicos que llevan adelante los investigadores distinguidos. En disciplinas donde se realizan simulaciones complejas o se analizan enormes cantidades de datos, contar con este tipo de infraestructura reduce significativamente los tiempos de trabajo.

La importancia del reconocimiento

Desde la Universidad de Mendoza destacaron que la distinción obtenida por Tramontina representa un reconocimiento a su trayectoria científica y también al trabajo que se desarrolla dentro de la Facultad de Ingeniería. Para la institución, el premio refleja el compromiso con la investigación y el desarrollo tecnológico.

En esta edición, UNC Supercómputo distinguió a ocho investigadores distribuidos en cuatro áreas: Biología, Química, Física y Astronomía. La presencia de un investigador mendocino entre los premiados vuelve a ubicar a la provincia dentro de los principales reconocimientos científicos del país.