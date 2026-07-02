Capturaron en Guaymallén al presunto sicario mendocino buscado por el crimen de un exboxeador en San Juan

El mendocino Lucio Gallardo Soto llevaba más de una década burlando a las autoridades. A comienzos de 2011, quedó sindicado en San Juan como uno de los sicarios que asesinaron al exboxeador Guillermo Romero . En 2024, cayó intentando cruzar a Chile y luego se fugó mientras gozaba de la detención domiciliaria. Este jueves, volvió a ser capturado en Guaymallén .

Fuentes policiales revelaron a MDZ que la detención de Gallardo Soto se produjo durante un allanamiento desarrollado por la Unidad Investigativa Departamental Guaymallén ( UID ) en el marco de la investigación por una causa de hurto simple, liderada por el fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores Ezequiel Morando .

La medida judicial tenía como objetivo dar con una hermana del señalado " asesino a sueldo " , quien se encuentra en la orden del día desde el 23 de febrero del año pasado, debido a que incumplió con el régime de prisión domiciliaria que le había otorgado la Justicia local y rompió la tobillera electrónica con la que era monitoreada, para así darse a la fuga.

Las tareas de los pesquisas guaymallinos habían permitido establecer que la mujer se ocultaba en una casa de calle Juan Pringles al 2.600, por lo que, con el aval judicial correspondiente, irrumpieron la mañana de este jueves en esa propiedad.

Pese a que la sospechosa no se encontraba en la vivienda, los sabuesos se toparon con su hermano: Lucio Gallardo Soto , descubrieron que presentaba dos pedidos de captura vigentes en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales ( Sifcop ). Las medidas habían sido solicitadas por la Justicia de San Juan , por la causa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego , en la cual se encuentra imputado el mendocino.

Gallardo Soto luego de ser detenido este jueves en Guaymallén. Gentileza.

A raíz de eso, se puso en conocimiento sobre la situación al fiscal Morando, al igual que a su par de turno en Homicidios, Oscar Malla. Este último ordenó que Gallardo Soto quedara alojado en la Comisaría 25° de San José, mientras se coordinaban las tareas con las autoridades sanjuaninas, para que sea extraditado a la vecina provincia.

Las fuentes allegadas al procedimiento agregaron que la captura de Gallardo Soto tuvo lugar a pocos meses de que prescriba la causa por el asesinato de Guillermo Romero. Es decir, podrían haberse vencido los plazos para juzgar al presunto sicario, en caso de que se hubiese mantenido durante más tiempo en la clandestinidad.

La captura previa y posterior fuga

De acuerdo con medios sanjuaninos, Gallardo Soto había sido capturado el 11 de noviembre de 2024, casi 14 años después del asesinato del exboxeador, cuando intentaba cruzar a la República de Chile a través del Complejo Fronterizo Los Libertadores.

Tras eso, fue trasladado a San Juan, donde fue imputado por el crimen de Romero, pero recibió el beneficio de la detención domiciliaria, ya que padece una ceguera "casi total": perdió un ojo tras recibir un balazo policial durante un operativo hace varios años atrás y, posteriormente, durante una estadía carcelaria, le dieron un puntazo en el otro organo de la visión que tenía sano.

Guillermo Soto antes de perder la vista casi por completo en ambos ojos, a raíz de diferentes episodios vinculados a su vida delictiva. MDZ.

De esa manera, cumplía con su detención en la casa de un amigo en la localidad de La Bebida, del departamento sanjuanino de Rivadavia, pero se fugó de ese lugar a los pocos meses.

Finalmente, es jueves volvió a ser detenido por los detectives mendocinos durante el operativo desarrollado en Guaymallén.

El crimen del exboxeador sanjuanino

Guillermo Romero fue asesinado durante el mediodía del domingo 6 de febrero de 2011, cuando dos sujetos llamaron a la puerta de su casa y le dispararon a quemarropa en el pecho, a bordo de una motocicleta.

Mientras se daban a la fuga, los autores gritaron: "Esto es un encargo de Martín Camargo". Ese nombre correspondía a un vecino de la víctima, con quien venía arrastrando fuertes conflictos y que en los días previos había amenazado con mandarlo a matar.

Martín Camargo durante el juicio en el que fue condenado a 12 años de cárcel. Foto: gentileza Diario Móvil.

Romero estuvo dos semanas internado en un nosocomio de San Juan y luego perdió la vida. Desde un principio, Camargo y Gallardo Soto quedaron bajo la mira de los investigadores, el primero como instigador y el segundo como autor material.

Siete años más tarde, Martín Camargo fue condenado a la pena de 12 años de prisión por ordenar el asesinato del exboxeador. En tanto, ahora la Justicia sanjuanina tendrá la tarea de llevar al banquillo de los acusados al supuesto sicario que se encargó de matar a Romero.