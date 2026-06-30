Una familia fue asistida por intoxicación por monóxido de carbono en un barrio privado de Guaymallén

Cuatro integrantes de una familia presentaron síntomas de intoxicación por monóxido de carbono a raíz de una pérdida de gas en una caldera.

Pese a sufrir una intoxicación por monóxido de carbono, la familia no debió ser trasladada a un hospital para ser atendida.

Una familia fue asistida durante la madrugada en Guaymallén tras presentar síntomas compatibles con una intoxicación por monóxido de carbono provocada por una pérdida de gas en una caldera. Los integrantes de la familia no debieron ser trasladados a ningún hospital.

De acuerdo con información policial, el episodio se registró a las 4 en una vivienda del barrio Cortaderas II, donde efectivos policiales acudieron para brindar asistencia a los ocupantes del inmueble mientras se coordinaba la intervención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Presentaban una intoxicación leve Los profesionales de la salud examinaron a una mujer de 39 años, un hombre de 40 y dos menores de 4 y 16 años, confirmando que todos presentaban una intoxicación leve por monóxido de carbono.

Debido a que ninguno de los afectados revestía un cuadro de gravedad, no fue necesario su traslado a un centro asistencial. Tras recibir la atención correspondiente, permanecieron en el domicilio bajo las recomendaciones médicas.