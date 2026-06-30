Amenaza de muerte: prohíben a un hombre acercase a las mascotas de su expareja
Amenaza de muerte: prohíben a un hombre acercase a las mascotas de su expareja por violencia familiar.
La jueza de Familia de Leandro N. Alem, Carolina Malla, dictó una medida trascendental para la protección de mascotas al prohibirle a un hombre acercarse a los animales de su expareja, tras una denuncia por amenazas de muerte, marcando un precedente en casos de violencia familiar.
La resolución judicial se produjo en el marco de un proceso de violencia familiar, debido a que el hombre denunciado amenazó con matar a los animales, lo que constituyó, para la jueza de Familia, una forma de violencia indirecta contra la mujer y sus hijos.
En declaraciones a la prensa local, la jueza de Familia de la Circunscripción de Alem, Carolina Malla, dijo que “se trata de una resolución en el marco de un proceso de violencia familiar, donde la señora solicitó una medida de prohibición de acercamiento respecto de su expareja, de quien se había separado recientemente, porque existía un nivel de violencia bastante importante”.
Por qué se incluyó a las mascotas en la prohibición
La prohibición inicial se amplió luego a los hijos y, posteriormente, a las mascotas de la familia. Malla detalló que la solicitud de ampliación de la medida incluyó “tres perros y un gato”, luego de que el agresor amenazara con matarlos. “A través de esa situación se ejerce una violencia indirecta hacia los hijos y hacia la mujer”, dijo la magistrada. “Si bien la ley no reconoce explícitamente la violencia vicaria, este tipo de acciones busca castigar a la mujer a través de daños a seres queridos, en este caso, los animales”, indicó la jueza.
Malla dijo que la resolución no habla de familia multiespecie, ya que la ley argentina no reconoce expresamente a las mascotas como parte de la familia. “Nuestra ley no reconoce expresamente que las mascotas o los mascotas sean parte de la familia. Uno los puede considerar parte de la familia; particularmente, en lo personal, lo hago, pero otra cosa es el reconocimiento jurídico”. Sin embargo, reconoció que “existe jurisprudencia en el país que avanza en este sentido y hasta establece regímenes de comunicación y contacto e incluso alimentos para mascotas en casos de separación de parejas”.
La abogada de Familia Florencia Collinet subrayó la importancia del papel de los letrados en la presentación de nuevas figuras legales. “Hay que darle el crédito a la abogada de la mujer, que tiene ese concepto del animal como parte de la familia y lo incorpora en un escrito solicitando esto. Por eso es mérito también del juzgado y de los abogados. Nosotros somos los que solicitamos muchas veces para que esto se pueda dar en la Justicia”, afirmó la letrada en declaraciones a Misiones OnLine.
Respecto de la posibilidad de iniciar una cuota alimentaria para un animal, la profesional coincidió en que “los legisladores deberán ocuparse de este tema. El animal doméstico no es un mueble. El animal consume comida, necesita veterinario, necesita la pastilla para que no se le suban las pulgas. Es un gasto, insume un gasto que en su momento, como pareja, los dos asumieron como responsabilidad”.