Amenaza de muerte: prohíben a un hombre acercase a las mascotas de su expareja

La jueza de Familia de Leandro N. Alem, Carolina Malla, dictó una medida trascendental para la protección de mascotas al prohibirle a un hombre acercarse a los animales de su expareja, tras una denuncia por amenazas de muerte, marcando un precedente en casos de violencia familiar.

La resolución judicial se produjo en el marco de un proceso de violencia familiar, debido a que el hombre denunciado amenazó con matar a los animales, lo que constituyó, para la jueza de Familia, una forma de violencia indirecta contra la mujer y sus hijos.

En declaraciones a la prensa local, la jueza de Familia de la Circunscripción de Alem, Carolina Malla, dijo que “se trata de una resolución en el marco de un proceso de violencia familiar, donde la señora solicitó una medida de prohibición de acercamiento respecto de su expareja, de quien se había separado recientemente, porque existía un nivel de violencia bastante importante”.

Por qué se incluyó a las mascotas en la prohibición La prohibición inicial se amplió luego a los hijos y, posteriormente, a las mascotas de la familia. Malla detalló que la solicitud de ampliación de la medida incluyó “tres perros y un gato”, luego de que el agresor amenazara con matarlos. “A través de esa situación se ejerce una violencia indirecta hacia los hijos y hacia la mujer”, dijo la magistrada. “Si bien la ley no reconoce explícitamente la violencia vicaria, este tipo de acciones busca castigar a la mujer a través de daños a seres queridos, en este caso, los animales”, indicó la jueza.

Malla dijo que la resolución no habla de familia multiespecie, ya que la ley argentina no reconoce expresamente a las mascotas como parte de la familia. “Nuestra ley no reconoce expresamente que las mascotas o los mascotas sean parte de la familia. Uno los puede considerar parte de la familia; particularmente, en lo personal, lo hago, pero otra cosa es el reconocimiento jurídico”. Sin embargo, reconoció que “existe jurisprudencia en el país que avanza en este sentido y hasta establece regímenes de comunicación y contacto e incluso alimentos para mascotas en casos de separación de parejas”.