Más mascotas que niños: el cambio silencioso que redefine la vida en la Ciudad de Buenos Aires
En CABA hay casi el doble de mascotas que de niños; cae la natalidad y cambian escuelas, hogares y la estructura urbana.
La Ciudad de Buenos Aires atraviesa un cambio demográfico profundo que se percibe en lo cotidiano antes que en las estadísticas. Las plazas, que durante décadas fueron sinónimo de infancia, juegos y familias jóvenes, hoy muestran una postal distinta: perros con paseadores profesionales, espacios adaptados para mascotas y una presencia cada vez menor de niños pequeños.
El fenómeno no es aislado ni anecdótico, sino parte de una transformación estructural que empieza a redefinir la vida urbana. Se trata de un cambio de época que ya impacta en múltiples dimensiones sociales.
Más mascotas que niños: una nueva composición social
Las cifras ayudan a dimensionar la magnitud del fenómeno. En la Ciudad, conviven cerca de 900.000 perros y gatos en hogares particulares, mientras que la población de niños menores de 14 años ronda los 460.000. La relación se vuelve aún más marcada en la primera infancia: hay más mascotas que niños de entre 0 y 4 años en muchos barrios porteños. Este desequilibrio comenzó a acentuarse a partir de 2019 y se consolidó como una tendencia sostenida en los últimos años. Especialistas en demografía social señalan que las curvas de natalidad y tenencia de animales de compañía no solo se cruzaron, sino que se separan cada vez más. Se trata de un fenómeno global, pero que en Buenos Aires se expresa con mayor intensidad debido a factores económicos, cambios culturales y transformaciones en los modelos de familia.
La caída de la natalidad y el “déficit vital”
El descenso de la natalidad es uno de los factores centrales de este escenario. En la última década, los nacimientos en la Ciudad cayeron más de un 40%, mientras que la tasa global de fecundidad se ubica muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional. Este proceso genera lo que algunos demógrafos comienzan a denominar “déficit vital”, es decir, territorios donde mueren más personas de las que nacen. Este cambio no solo se refleja en los números, sino también en la vida cotidiana. La reducción sostenida de la población infantil comienza a impactar en la planificación urbana, en la demanda de servicios y en la configuración de los barrios. Lo que antes era una pirámide poblacional equilibrada empieza a transformarse en una estructura más envejecida y con menor recambio generacional.
El impacto en las escuelas y el sistema educativo
El sistema educativo es uno de los primeros en sentir las consecuencias directas. La baja matrícula en el nivel inicial ya genera cierres de salas, fusiones de grados y reordenamientos en distintas instituciones. En algunos distritos, la cantidad de alumnos por aula cayó de manera significativa en la última década, lo que obliga a reorganizar recursos y estructuras. Jardines maternales y escuelas privadas también enfrentan dificultades. La falta de inscripciones suficientes pone en riesgo la sostenibilidad económica de muchos establecimientos, especialmente en el segmento de primera infancia. Como resultado, varios centros han optado por cerrar o reconvertirse ante la imposibilidad de sostener su funcionamiento habitual.
Maternidades en retroceso y reconfiguración urbana
El sistema de salud también refleja este cambio. Clínicas y sanatorios han comenzado a reducir espacios destinados a maternidad y neonatología, reconvirtiendo áreas hacia otros servicios más demandados. La menor cantidad de nacimientos impacta directamente en la planificación hospitalaria, que ajusta su infraestructura a una demanda en descenso. En paralelo, el mercado de consumo también se adapta. Productos históricamente vinculados a la infancia pierden protagonismo frente a otros segmentos, especialmente los relacionados con el envejecimiento poblacional y el cuidado de mascotas. La economía acompaña así un cambio estructural en la composición social de la ciudad.
Por qué las nuevas generaciones eligen no tener hijos
Las razones detrás de este fenómeno son múltiples y se combinan entre sí. Las dificultades económicas, el acceso limitado a la vivienda y la inestabilidad laboral son factores determinantes. A esto se suma una transformación cultural en la que las prioridades personales y los proyectos de vida han cambiado respecto de generaciones anteriores. En este contexto, las mascotas aparecen como una alternativa de compañía accesible, emocionalmente significativa y compatible con la vida urbana en departamentos pequeños. No requieren las mismas condiciones materiales que la crianza de un hijo y se adaptan mejor a los ritmos actuales de las grandes ciudades. Buenos Aires, en ese sentido, se encamina hacia un modelo urbano más envejecido, donde la relación entre humanos y animales de compañía redefine incluso la forma en que se habita la ciudad.
* Mg. Juan Manuel Ribeiro, especialista en educación.