Más mascotas que niños: el cambio silencioso que redefine la vida en la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires atraviesa un cambio demográfico profundo que se percibe en lo cotidiano antes que en las estadísticas.

La Ciudad de Buenos Aires atraviesa un cambio demográfico profundo que se percibe en lo cotidiano antes que en las estadísticas. Las plazas, que durante décadas fueron sinónimo de infancia, juegos y familias jóvenes, hoy muestran una postal distinta: perros con paseadores profesionales, espacios adaptados para mascotas y una presencia cada vez menor de niños pequeños.

El fenómeno no es aislado ni anecdótico, sino parte de una transformación estructural que empieza a redefinir la vida urbana. Se trata de un cambio de época que ya impacta en múltiples dimensiones sociales.

Más mascotas que niños: una nueva composición social Las cifras ayudan a dimensionar la magnitud del fenómeno. En la Ciudad, conviven cerca de 900.000 perros y gatos en hogares particulares, mientras que la población de niños menores de 14 años ronda los 460.000. La relación se vuelve aún más marcada en la primera infancia: hay más mascotas que niños de entre 0 y 4 años en muchos barrios porteños. Este desequilibrio comenzó a acentuarse a partir de 2019 y se consolidó como una tendencia sostenida en los últimos años. Especialistas en demografía social señalan que las curvas de natalidad y tenencia de animales de compañía no solo se cruzaron, sino que se separan cada vez más. Se trata de un fenómeno global, pero que en Buenos Aires se expresa con mayor intensidad debido a factores económicos, cambios culturales y transformaciones en los modelos de familia.

Se trata de un cambio de época que ya impacta en múltiples dimensiones sociales. Archivo. La caída de la natalidad y el “déficit vital” El descenso de la natalidad es uno de los factores centrales de este escenario. En la última década, los nacimientos en la Ciudad cayeron más de un 40%, mientras que la tasa global de fecundidad se ubica muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional. Este proceso genera lo que algunos demógrafos comienzan a denominar “déficit vital”, es decir, territorios donde mueren más personas de las que nacen. Este cambio no solo se refleja en los números, sino también en la vida cotidiana. La reducción sostenida de la población infantil comienza a impactar en la planificación urbana, en la demanda de servicios y en la configuración de los barrios. Lo que antes era una pirámide poblacional equilibrada empieza a transformarse en una estructura más envejecida y con menor recambio generacional.

El impacto en las escuelas y el sistema educativo El sistema educativo es uno de los primeros en sentir las consecuencias directas. La baja matrícula en el nivel inicial ya genera cierres de salas, fusiones de grados y reordenamientos en distintas instituciones. En algunos distritos, la cantidad de alumnos por aula cayó de manera significativa en la última década, lo que obliga a reorganizar recursos y estructuras. Jardines maternales y escuelas privadas también enfrentan dificultades. La falta de inscripciones suficientes pone en riesgo la sostenibilidad económica de muchos establecimientos, especialmente en el segmento de primera infancia. Como resultado, varios centros han optado por cerrar o reconvertirse ante la imposibilidad de sostener su funcionamiento habitual.