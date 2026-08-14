Gatos: cuál es el cepillo ideal según su tipo de pelo

Mantener una rutina de cepillado es esencial para la salud de los gatos, minimizando la formación de bolas de pelo y mejorando la circulación sanguínea.

El cepillado debe estar entre las rutinas de cuidado de tus gatos. Foto: Shutterstock

El cepillado es una tarea fundamental que debe formar parte de la rutina de cuidado de los gatos, tanto en ejemplares de pelo corto como de pelo largo. Los expertos recomiendan realizarlo especialmente en épocas de muda, como la primavera o el otoño, lo que aporta múltiples beneficios para la salud de la mascota.

Beneficios del cepillado Según Purina, el cepillado no solo estimula la circulación sanguínea y mejora el tono muscular, sino que también minimiza el tamaño y la cantidad de bolas de pelo en el estómago de los gatos, un problema muy común para quienes conviven con estas mascotas. Por otro lado, esta práctica favorece el funcionamiento de las glándulas que se encuentran en el nacimiento de cada pelo, distribuyendo los aceites naturales del pelaje.