Gatos: cuál es el cepillo ideal según su tipo de pelo
Mantener una rutina de cepillado es esencial para la salud de los gatos, minimizando la formación de bolas de pelo y mejorando la circulación sanguínea.
El cepillado es una tarea fundamental que debe formar parte de la rutina de cuidado de los gatos, tanto en ejemplares de pelo corto como de pelo largo. Los expertos recomiendan realizarlo especialmente en épocas de muda, como la primavera o el otoño, lo que aporta múltiples beneficios para la salud de la mascota.
Beneficios del cepillado
Según Purina, el cepillado no solo estimula la circulación sanguínea y mejora el tono muscular, sino que también minimiza el tamaño y la cantidad de bolas de pelo en el estómago de los gatos, un problema muy común para quienes conviven con estas mascotas. Por otro lado, esta práctica favorece el funcionamiento de las glándulas que se encuentran en el nacimiento de cada pelo, distribuyendo los aceites naturales del pelaje.
Tipos de peines y cepillos: cuál elegir según su función
-
Cepillo de cerdas suaves: ideal para gatos de pelo corto. Elimina el polvo, aporta brillo y masajea la piel sin irritarla.
Manopla o guante de goma: perfecto para gatos jóvenes o sensibles. Retira el pelo muerto superficial en mantos cortos mediante fricción.
Peine de dientes metálicos: indicado para gatos de pelo largo. Los dientes más espaciados deshacen nudos sin dar tirones, mientras que los más juntos peinan el manto.
Cepillo de carda (púas finas): muy útil para pelajes densos o con subcapa. Elimina el pelo muerto acumulado en las capas más profundas.
Deslanador: diseñado especialmente para las épocas de muda. Remueve el pelo muerto de la subcapa sin cortar ni dañar el pelaje superior.
Cómo elegir el mejor peine según el pelaje
En el mercado se puede encontrar una gran variedad de cepillos para gatos. Sin embargo, lo primero a tener en cuenta para elegir el adecuado es el tipo de pelaje. Si el animal tiene el pelo corto, conviene utilizar cepillos de cerdas suaves y realizar la rutina tres o cuatro veces por semana. En cambio, si tiene el pelo largo, lo recomendable es optar por un peine de dientes más espaciados y cepillarlo a diario para evitar enredos.